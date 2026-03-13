超框黑魔导｜男子开箱游戏王限量「神卡」错手剪掉一角 炒价30万元女友：买车首期没了
更新时间：16:50 2026-03-13 HKT
全球限量的卡牌价值不菲，马来西亚一名《游戏王》卡牌资深玩家，幸运买中全球限量100张、市值高达600万日圆（约29.5万港元）的「编号版黑魔导」，开封时却不慎剪到卡片边缘。男子当场崩溃暴走、抱头痛哭，女友拍片上载至facebook问：「他怎么了？？」网友纷纷安慰，指他的卡牌真正变了「全球唯一」，说不定更有价值。
《游戏王》在上个月底推出「LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-」，其中包含突破传统边框限制，将插图画到卡片边缘的「超框包」其中100张更加入限量编号。苦主「剪烂」的编号超框版本王之仆从黑魔导，在日本拍卖网站被炒至约600万日圆。
惨事发生后苦主崩溃地来回踱步，且语带哭音大喊。女友拍片并上载至互联网询问：「他怎么了？」相关影片立刻在卡界疯传，并传至全球社群网路。
事后苦主留言回应：「很高兴认识大家，玩了15年游戏王，刚好这个月要过生日，可能刚好今天就是被选中的那一天」。他的女友了解事情后也留言回复说：「OK，车头期款没有啰」。她透露这件事「真的很邪门」，苦主买了很多包卡牌，只有这包剪到边，偏偏就是这包中了大奖。而且他明明有抖卡，也尽量往最边剪，没想到还是剪坏了，慨叹「不是你的就不是你的」。
