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港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」

商业创科
更新时间：06:00 2026-03-14 HKT
发布时间：06:00 2026-03-14 HKT

高薪厚职的投行工作是不少金融从业者的梦想，手握百万年薪、身处中环写字楼，更是无数人追求的人生。但28岁的港漂女孩Fiona在一间美资投行工作4年后，毅然辞去过百万年薪的稳定生活，选择在事业上升期「转跑道」毅然创业，更投入高昂成本的餐饮业，在中环开设一间日式Brunch店。

投行工作四年 陷事业发展瓶颈

来自内地的Fiona自中学随家人移民香港，后赴美国纽约攻读金融专业，本计划留美发展的她，因毕业前疫情爆发、美国就业环境收紧，再加上家人牵挂，最终返港并进入一间美资投行从事二级市场工作，毕业起步即实现年薪过百万。

对于投行工作，Fiona坦言本身喜欢与数字打交道，工作上手顺畅也并不觉得非常辛苦。但因本身性格闲不住、对自己要求严苛，在投行工作三四年后，逐渐感到成长速度放缓，职业发展陷入瓶颈。与此同时，过去两年投行裁员潮接连袭来，身边不少同事相继被裁，这也让她认为在相对消极的环境之下，去尝试自己想做的东西是一个合适的节点。

当然，她身边不乏劝阻的声音，有人认为她能在裁员潮中保住百万年薪的工作已是幸运，更有不少优秀人才渴求这份工作，劝她好好珍惜。但Fiona在深思熟虑一年后，认为短期来看这份工作的确难得，但不愿意未来二十年都做著同样的工作，希望做属于自己的品牌，而创业和转行要趁早，年轻时试错成本更低，「趁著还有梦想，要早一点去试试。」

巴黎米芝莲免费打工赚经验

在考虑辞职的那年，Fiona开始思索未来方向，由于本身热爱美食、喜欢打卡各类餐厅，便决定从自身喜欢且门槛没那么高的餐饮业入手。为积累行业经验，她先后两次前往心仪的巴黎做市场调研，辞职后更是直接赴巴黎进修餐饮专业4个月，接触了很多过去在金融业未能认识到的的餐饮主理人和厨师。在巴黎她也保持探店的习惯，并抓住机会同餐厅老板聊天，后来找到一间米芝莲餐厅的实习，通过免费打工换取学习机会。

巴黎的实习时光，在她看来远比投行工作艰辛。每周工作三天，一天要站足 12 小时以上。她曾连续三天高强度工作，回家路上直接原地摔倒、擦损膝盖，且因对厨房工作不熟悉，她在12小时的工作时间内高度紧张。

但在这一段历程中，她摸清了厨房的运作体系，也在与多位高级餐厅的老板、主理人交流时，及时调整了原本想做高端精致餐饮（fine dining）创业思路。她发现，fine dining不仅食材、人力成本高昂，浪费率高，且高度依赖主厨，再加上疫情后香港消费习惯改变，年轻人对高端餐饮的热度下降，并不适合创业初期的自己。这也让她确定了开设大众化、有差异化餐饮店的方向，因而选择brunch。她发现，香港的brunch店多以澳式、西式为主，日式brunch较为稀缺，这成为她的创业突破口。

前期投入200万 首月开支40万

Fiona将店铺选在客流密集、消费潜力大的中环，但同时也意味著高企的创业成本。据她介绍，店铺原本月租叫价9万元，虽幸得鼓励年轻人创业的业主给出少许优惠，租金仍处于高位；再加上4至5 名员工的人力成本、香港昂贵的商业水电费，每月固定开支就超过20万港元，再加上食材采购等费用，开业首月总开支高达30万至40万元。

从高薪稳定的收入源，到现在既无工资、又处亏损的状态下，Fiona也给自己定下了半年的观察期，若半年内没有任何进步甚至愈来愈糟糕，便会重新考虑职业方向。同时在获父母支持下，也设定了前期总投入约200万元的预算，整体上设置了250万至300万元的止蚀线，「如果创业失败了，等于这个钱完全就不要了，就当学费了」。

被装修工轻视 推迟开业2个月

然而在开业前期，她遇到了未曾想过的重重难题。首个大坑便是装修工期延误，Fiona称因自己是「没经验的小女生」，而被装修团队轻视要求，签合同后一直拖延，导致比预期开业时间晚了两个月。这两个月里，她不仅要支付空铺租金，还因工期延误打乱了员工招聘、营业筹划的节奏，蒙受了不少额外损失，一度陷入焦虑。

此外，管理经验的缺失也让她头疼不已。店内员工年纪大多比她大，初期她难以建立老板的权威，与员工相处更像平辈关系，导致团队沟通不畅、职责不明、工作效率低下，令开业首月店铺便遭遇巨亏。

她坦言，社会对女性创业并不友好，不仅施工队不给予足够尊重，身边不少固有思想觉得女性应该更注重家庭，并质疑她只是投行工作做累了，开个小店仅是为了享受生活。但她仍在尝试，如今已是第三个月，餐厅向好发展，亏损额度有所缩窄。对于未来，她称如果实在没有进步，这就证明自己不适合创业，也并不排斥重返职场。

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