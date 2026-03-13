阿里云发布2025年客户成功案例 全面AI方案需求显著增长

阿里巴巴（9988）旗下数字技术与智能骨干业务阿里云今日（13日）发布一系列2025年的客户成功案例。阿里云表示，随着企业在不同行业扩大 AI 应用，市场对阿里云涵盖基础设施、其通义千问 (Qwen)及通义万相 (Wan)模型系列以及开发平台的全面AI方案需求显著增长。

马来西亚加速电动车创新

阿里云从成立初期便提供支持给马来西亚的出行科技公司PRO-NET，透过整合端到端数据管道，协助其构建「云端优先」及「数据驱动」的发展模式。在此基础上，PRO-NET正利用阿里云Model Studio提升其AI实力，开发其内部聊天机械人，并计划未来扩展至面向客户的应用程式及车载信息娱乐系统。

赋能新加坡多语言 AI 发展

阿里云支持新加坡的AI Singapore （AISG）发布最新版本的大语言模型Qwen-SEA-LION-v4，旨在满足东南亚在语言、文化及商业层面的多元需求。该模型基于阿里巴巴Qwen3-32B基础模型构建。

Qwen-SEA-LION-v4在多语言准确度与文化语境理解方面有显著提升，且效率足以在配备 32GB 记忆体的消费级笔记本电脑上运行。该模型在东南亚语言模型综合评测榜单 SEA-HELM 中，目前于 200B参数以下的开源模型类别排名第一。

香港运用AI模型升级中医药顾问平台

在香港，本地中药企业培力农本方及专注开发临床中医智能软件解决方案的中药方程，运用阿里Qwen3模型升级其中医药顾问平台（TCMA），旨在推动中医临床管理走向现代化及国际化。该平台由Qwen3驱动，透过先进的自然语言处理及深度学习能力，平台可以分析医师诊疗笔记与中医药方等非结构化临床数据，支持个人化治疗方案，并加强 AI 驱动的病者互动、临床营运、安全与合规等核心能力。

AI系统降低能源消耗

另外，总部位于荷兰的全球照明领导品牌Signify（昕诺飞），已在中国推出业界首款由阿里巴巴自研大模型Qwen驱动的生成式 AI代理。透过运用Qwen处理复杂任务的能力，该AI代理已整合至Signify的Interact City Flex智能路灯系统中。该系统可监察、控制及管理街道照明设施，进一步降低能源消耗，同时提升维护效率。升级后的系统简化了操作，用户可透过自然语言指令，制定并部署AI主导的调光策略。系统亦能主动侦测异常情况，并提供相应解决方案，从而提升设施管理及日常维护的效率。

携手and factory 推动漫画产业AI应用创新

除此之外，阿里云亦与总部位于日本东京的数码漫画开发及制作公司and factory建立战略合作关，推动日本漫画产业对 AI 技术的应用与创新。在此项合作下，and factory成为阿里云官方「漫画合作伙伴（Manga Partner）」。

双方将共同开发 AI工具，提升漫画制作的效率与创意空间，包括自动背景绘制、智能分镜创作、自动上色、动画转换及自动翻译等功能。相关解决方案将赋能创作者、出版商及发行商，扩阔日本漫画的全球影响力。