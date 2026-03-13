无极资本疑涉内幕交易受查 创办人钱涛两岸人脉广 重金投资金牛篮球队

廉政公署及证监会公布，于3月10及11日采取代号「导火线」的联合行动，打击内幕交易及相关贪污行为。廉署在行动中拘捕8人，包括两家证券行及一家对冲基金管理公司的高层人员，以及一名中间人。此外，据彭博引述消息报道，中信证券（6030）和国泰君安国际（1788）的办事处遭到突袭搜查，同时钱涛旗下无极资本（Infini Capital）也受到影响。

相关文章：券商高层疑受贿促内幕交易 对冲基金沽空赚3亿 廉署证监联手拘8人 市场人士忧内地潜规则渗透

与优必选签10亿美元合作协议

无极资本近年活跃于资本市场，出手一向大手笔。据不完全统计，去年无极资本参与包括商汤（020）在内的5只港股配售交易，共涉资高达147亿元；黑芝麻智能（2533）更在本周二公布，向无极资本旗下基金配售，代价为6.3亿元，但配售代理为中金公及华泰国际。除了配股外，无极资本以基石投资者身份积极参与本地新股，包括精锋医疗（2675）、卧安机器人（660）等。

优必选（9880）自2023年底上市至今，共6次配股，国泰君安全数参与，中信证券亦参与了5次。而优必选去年8月底与无极资本签署10亿美元战略伙伴合作协议，融资方式包括参与配售、认购可转债、授予现金提款权等。

无极资本去年参与的港股配售活动，而且投资金额庞大，当中包括商汤、协鑫科技（3800）、中国儒意（136）、微盟集团（2013）和第四范式（6682），投资金额分别约25亿、54.5亿、39亿、近15.6亿，以及约13.1亿元。

此外，据内媒报道，在商汤2025年7月的配售活动中，无极资本、国泰君安国际和中信证券旗下中信里昂证券均有参与。无极资本作为唯一认购方参与配售，而国泰君安国际和中信里昂证券为联合配售代理。当时配股价较当日股价折让6%，商汤开市前公布配股消息，股价当日急升8%，惟其后一周五个交易日中有4日下跌，累跌12.1%。

彭博引述消息指，摩根大通和瑞银在数个月前，已终止与无极资本的主经纪商业务关系；并引述去年3月美国证交会（SEC）的文件显示，摩通、瑞银和渣打银行齐被列为无极资本的主经纪商。

创办人钱涛两岸人脉广 重金投资金牛篮球队

近年活跃于资本市场的钱涛（Tony Chin），生于上海、3岁来港，曾于港就读苏浙小学和圣士提反书院，并在美国密西根大学安娜堡分校就读经济学与数学双学士学位。在资本市场打滚多年后，他于2015年创立另类投资平台无极资本，现时更是由前特首董建华创办的团结香港基金参事。

据无极资本的官网上显示，钱涛的职业生涯始自摩根士丹利和汇丰银行的并购部门工作；其后，自2011年起，他运用统计套戥和相对价值策略在中国境内进行交易；最终，于2015年进军离岸市场及创立无极资本。值得留意是，钱涛去年底已辞任无极资本负责人员（Responsible Officer）。 钱涛是一名运动狂热者，于2023年创立香港金牛篮球俱乐部及香港金牛教育慈善基金会。

更重要的是，他的关系网遍布两岸三地。钱涛疫情期间与当时怀有身孕的太太定居台湾。热爱篮球的他因投资林书豪所在的「高雄17直播钢铁人」篮球队而卷入风波，但最终都成为球队股东。