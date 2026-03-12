券商高层疑受贿促内幕交易 对冲基金沽空赚3亿 廉署证监联手拘8人 市场人士忧内地潜规则渗透

监管部门日前突击搜查两中资券商有新进展。廉政公署与证监会公布，采取代号为「导火线」的联合行动，打击内幕交易及贪污行为，行动中拘捕8人，包括为3间持牌法团高层，涉及两间证券行及一间对冲基金管理公司。据监管部门披露，有涉事证券行高层涉嫌收贿400万元，提前向对冲基金泄露上市公司配股消息，令对方沽空获利约3.15亿元。当局未有公开涉事机构名称，据外电报道，涉事机构为国泰君安国际、中信证券旗下中信里昂及对冲基金无极资本。有分析指，港股近年舞高弄低等违规行为有恶化之象，冀当局加强监管力度。

「导火线」行动事件簿 证监会与廉署本周二和周三进行联合打击行动，并逮捕涉事三机构相关8位人士

涉案证券行的高层人员收取对冲基金逾400万元贿款，向基金提前泄露上市公司配股资料

对冲基金透过卖空相关股票获利3.15亿元

国泰君安国际香港办事处遭监管部门搜查令，带走部分文件，非董事雇员被廉署拘留调查

中信证券附属公司办事处遭监管部门执行搜查令，带走部分文件，一名雇员曾被廉署问话

国泰君安国际（1788）和中信证券（6030）昨日相继确认证监会与廉署，日前分别到访其香港办事处和旗下附属公司办事处搜查，并带走部分文件，而国泰君安国际更有一名非董事雇员被廉署拘留调查。中信证券指其附属公司有一名雇员曾被廉署问话。国泰君安国际回应称，正积极获取进一步资料，后续进展将以公告为准。不过，至截稿前，无极资本仍未有回复《星岛》查询。国泰君安国际和中信证券股价昨日分别跌4.2%和1.7%。

行动搜查14地点 贿款逾400万

据廉署与证监会公告披露，于本月10及11日采取代号「导火线」联合行动，搜查共14个地点，包括涉案持牌法团的办公室，以及被捕人士的住所。廉署并拘捕6男2女，年龄介于35岁至60岁，包括两间持牌证券公司及一间持牌对冲基金管理公司的高阶管理人员，以及一名中介人。

当局披露，涉案证券行的高层人员涉嫌收取对冲基金管理公司东主逾400万元贿款，以向对冲基金提前透露有关多间香港上市公司配售股份的机密资料。该对冲基金管理公司在掌握上述机密资料后，透过在市场卖空股票及或订立卖空股权互换合约造淡股份。当相关公司的配股计划公布后，其股价下跌，对冲基金透过空仓获利约3.15亿元。

国泰君安证一雇员遭拘留调查

除中信证券旗下附属公司和国泰君安国际办事处遭搜查外，据彭博亦报道，近年活跃于资本市场的钱涛，旗下无极资本（Infini Capital）也受到影响。

国泰君安国际昨早公布，一名非董事会成员的雇员被廉署拘留调查，该公司已即时暂停该雇员的所有营运、执行职务及权力，目前整体业务及营运仍有序地进行。中信证券亦证实，证监和廉署前日持搜查令到访该附属公司的营业地点并带走部分文件，而该附属公司一名雇员曾被廉署问话，且确认集团经营情况正常。

市场人士：内幕交易隐蔽难被发现

有市场人士指出，随着港股市场近一两年逐步复苏，炒作、操纵股价等违法违规行为较过去更为严重，估计或与监管力度有所放松有关。该人士解释，内地A股市场存在如贿赂基金经理等潜规则，并指此类行为随着中资机构与内地投资者参与港股程度加深，逐渐渗透至本港市场。该人士期望监管机构加强打击力度，以维护市场健康发展。亦有业内人士指出，实际上内幕交易涉事隐蔽难以被发现，估计今次是当局接获举报，而进行调查。

翻查资料显示，中信里昂和国泰君安国际作为活跃于本港资本市场的主要投行之一，近年来多次参与本港上市公司的配股行动，如国泰君安国际近三年参与包括中国旭阳 （1907）、知行汽车科技（1274）、商汤（020）、优必选（9880）等多间公司配售股份行动。中信里昂亦同样曾协助商汤、微盟集团（2013）、晶泰控股（2228）等公司的配股行动。

