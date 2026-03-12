Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰君安国际证实遭证监及廉署搜查营业地点 一名雇员被拘留调查 股价曾跌逾6%

商业创科
更新时间：10:01 2026-03-12 HKT
发布时间：09:10 2026-03-12 HKT

国泰君安国际（1788）今早公布，证监会和廉政公署周二（10日）到访公司香港主要营业地点执行搜查令，并带走部分文件；同时，一名非董事会成员的雇员被廉署拘留调查。公司对此高度重视，将继续密切监察此事发展。受消息影响，国泰君安国际股价今早曾跌逾6%，低见2.45元；暂跌2.51元，续跌逾4%。

称业务维持正常开展

通告指出，公司当日已即时暂停相关雇员的所有营运及执行职务及权力，直至另行通知为止。董事会确认，集团整体业务及营运，包括投资银行业务在内的所有业务板块，均维持正常开展，而且公司财务稳健，各项经营活动合规有序地稳定进行。

此外，公司正在获取有关调查的进一步资料，并称一如既往地坚守合规底线，稳健经营，致力为客户、合作伙伴及本公司股东创造长期价值。

