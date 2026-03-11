两中资证券行传被廉署突击搜查 或牵涉IPO包销过程

有传香港监管部门周二（10日）突击搜查了包括国泰君安国际在内的两中资证券行，搜查地点主要涉及机构的股票资本市场部门（ECM），同时廉政公署并带走了国泰君安国际一名高层主管进行询问调查。证监会表示，不会就事件作评论。国泰君安国际亦未就事件做评论。

监管机构行动显示金融业审查力度显著升级

综合《财新》和《彭博》消息报道，香港监管部门突击搜查了两券商的办事处，搜查地点主要涉及机构的股票资本市场部门，被带来调查的人士是该部门的人士。彭博还引述消息人士指出，监管机构的行动显示了当局在香港金融业的审查力道显著升级。

报道指出，过去一年，香港股市交易量激增，且出现数十亿IPO集资额浪潮，这次突袭搜查正值香港资本市场复苏之际，虽然具体调查性质尚不明确，但当局近期已加强对市场投资行为的关注力度，包括早前证监会警告IPO保荐人需加强申请文件的审查等；及廉政公署起诉港交所前任上市部职员涉嫌收贿披露机密资料等。

根据资料显示，投行的ECM部门主要负责协助企业进行股权融资，核心业务包括首次公开募股（IPO）、已上市公司再融资（增发）、可转债发行等，在资本市场中扮演发行与承销的核心角色。

市场：或与IPO包销过程有关

另有市场人士表示，有听闻监管部门近日突击搜索了一些投行，估计今次搜查或与IPO包销过程有关，不过若涉及廉政公署的话，事件可能就会更复杂。该人士指出，近日监管部门对IPO监管十分严格。