香港国际影视展下周举行 逾790家参展商 电盈将公布荷李活项目发展

电讯盈科（008）旗下Viu首席内容总监李欣欣表示，电盈去年制定的荷李活项目，将于3月18日香港国际影视展（FILMART）期间在星光影院举行活动，公布最新发展，并邀幕后团队来港分享，进一拓展国际合作版图。李欣欣指，FILMART对业界极之重要，「唔使飞几个钟去韩国倾生意，佢哋自动飞过来」，无论洽商、合拍、艺人合作都极为便利，韩国业界更视之为全年首个关键市场，开局好坏直接影响全年生意，高层亦专程来港，足见地位举足轻重。

设亚洲影视娱乐论坛 聚焦微短剧及生成式AI

第30届香港国际影视展（FILMART）由香港贸发局主办，3月17至20日在湾仔会展举行，迎来30周年。贸发局助理总裁张诗慧表示，本届规模再创新高，堪称「历来最国际化」一届，有来自38个国家及地区、逾790家参展商，较去年升3%，设30个地区馆，内地10省市组团参与，比利时、缅甸、乌兹别克斯坦等首度登场。大会设亚洲影视娱乐论坛，聚焦生成式AI、串流市场、动漫IP及微短剧等热题；线上IP目录收录1700项作品，便利买家预约洽商。张诗慧称，FILMART将助内地影视「出海」，连接全球市场，巩固香港东亚影视枢纽地位。

银都今年推香港旅游主题VR体验

银都机构总经理丁凯表示，FILMART是亚太最大影视交易市场，全球业界齐聚洽商，对业界至为重要。他称，银都今年联同香港专业摄影师协会，推出全港首个旅游主题VR体验项目，观众可虚拟飞越港珠澳大桥、机场，并可于黄大仙虚拟抽签，融入香港地道文化。他称，项目结合科技与旅游推广，藉影展向国际展现香港魅力。面对香港电影票房连年下跌，丁凯透露，银都现营运5间社区影院，票价仅40元，以平价便民为方向，计划进一步拓展至屯门、元朗等地，纾解影院结业潮带来的观影不便。

美亚娱乐：FILMART一次解决三个愿望

美亚娱乐行政总裁李灯旭表示，公司多年积极参与FILMART，展会汇聚全球业界，可一站式满足版权买卖、项目融资及内容发行三大需求，「一间屋解决三个愿望」。美亚由传统电影发行转型投资制作，面对观众时间碎片化，集团尝试新内容形态，包括以自有IP改编微短剧、将片库内容「长剪短」于抖音发行，将于3月18日在FILMART分享相关布局。

「香港微短剧不应盲跟霸道总裁模式」

微短剧成为本届影展焦点。李欣欣指出，现代观众时间紧绌，「一日得廿四小时，娱乐时间缩短」，Viu今年1月推出微短剧专区「Viu Shorts」，汇集中、韩、泰、印尼等多国微短剧，迎合碎片化观影习惯。她强调，微短剧与长剧并非取代关系，而是给观众多一个选择，Viu不会因发展微短剧而减少长剧投入。李灯旭则认为，香港微短剧不应盲目跟随内地「霸道总裁」模式，而是要发挥本土文化优势，坚持香港特色，才能吸引观众。

李灯旭：AI营运AI 非AI凌驾人

AI应用成为业界共识，李灯旭表示，AI可提升策划、文书及后期效率，但核心创作仍需编剧及专业人才把关，强调「人利用AI，而非AI凌驾人」。李欣欣透露，Viu已在字幕应用AI，并积极探索AI配音，加快剧集推出速度，抓紧热度。本届FILMART续办AI Hub，云集阿里云、MiniMax等科技企业，设「AI学院」举办19场工作坊，探讨AI提升拍摄及后期效率。

张诗慧回顾，FILMART 1997年首办，当时仅70家参展商，以香港业界为主，「以前业界要孭住菲林周围飞，旅费贵、参展费又贵」。30年间，展会由单纯影视买卖，扩展至合拍、融资、外景拍卖推广，成为亚洲顶级娱乐交易平台，见证香港与内地合拍产业崛起。大会设制作人交流计划，汇聚逾100位国际制作人，陈可辛等重量级嘉宾将分享跨境合拍商机。