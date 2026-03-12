万宁亲解弃守内地实体店战略 转型健康顾问抗北上潮 智能中医增3倍消费额

港人北上消费成风、内地旅客南下购物模式又改变，加上整体经营环境等挑战，香港零售业正逐步转型。DFI零售集团万宁香港、澳门及中国常务董事刘家昌接受《星岛头条》访问时指，万宁全面退出内地实体市场，但并不代表「放弃」内地市场，而是重塑大湾区跨境电商布局，并透过转型为「全方位健康顾问」、引入AI智能科技。

关闭内地分店 专注跨境电商

万宁自2004年进军内地市场，高峰期曾拥有200间门市。然而，万宁中国早前已宣布，线下实体店于今年1月15日停止营业，涉及120间分店；线上平台方面，天猫、京东、拼多多旗舰店于2月26日停运，官方商城的微信小程序亦于2月28日正式关闭。

刘家昌坦言，内地门市的营运逻辑与香港不同，内地消费者早已习惯网购模式，很少在实体店购物，即使内地品牌的实体店营运亦是「非常困难」，故决定全面关闭内地分店，他又指，未来的内地策略将全面转向跨境电商模式，加强物流及产品组合等，冀重塑大湾区跨境电商布局。

刘家昌分享指，集团将大幅加强在小红书、抖音及小程序的内容投放，针对内地消费者的喜好进行精准营销。针对南下旅客，集团亦在尖沙咀、铜锣湾及旺角等游客区分店安排「双语同事」，同时货架上亦有「香港必买」的单品，让南下旅客可以选购，并建立「香港实体体验，内地网上回购」的闭环。有关策略亦见奏效，今年首两个月内地跨境电商销售已录得双位数增长。

拒恶性价格战 科技体验吸客

他又坦言，香港人北上成风令本地营商环境困难，去年本地零售业更爆发激烈的价格战，「周围都是88折」。刘家昌认为，价格战短时间对顾客是好事，但是不断压低价格只会令零售商「很疲劳」、压力倍增，长远而言绝对不健康。

刘家昌明确指出，万宁拒绝陷入「死减价」的恶性循环，破局策略是透过「附加价值」来留住本地消费者，将实体店打造成结合AI科技与专业医疗的体验，令品牌转型为「全方位健康顾问」，例如有门店设有美容肌肤分析，约70%体验过的顾客会即场购买产品，平均消费更达一般门店的3倍。该服务目前在11间门店试行，并计划于今年内扩展至65间门店。

推智能中医馆 冀扩展至18区

另外，万宁分别在铜锣湾、佐敦及屯门市广场推出了3间智能中医馆，并计划逐步扩展至全港18区，目前诊金全免，药费约每日90元，顾客经咨询后平均消费约为一般的4倍。至于万宁的「独卖产品」SKU在2025年录得20%强劲增长，占总销售额约20%。

刘家昌指，经过一系列重整后，2025年万宁香港及澳门的同店销售按年上升5%，其中健康保健类别亦录得接近双位数增长。店舖数量方面，香港为307间，2026年暂时开了2间分店，预计年内将增至逾310间，而澳门目前则有21间。他坦言，本地客仍是绝大多数，游客区门店例如尖沙咀、铜锣湾、旺角等，约占整体店舖数量10%左右。

另一方面，刘家昌指万宁正积极准备配合政府的「社区药房」政策。自2023年推行药物回收计划以来，3年间已联同社区机构回收约150万粒过期或剩余药物。