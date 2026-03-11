Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外媒指内地限制国企和政府机关部署OpenClaw 包括银行及军队家属等

商业创科
更新时间：14:20 2026-03-11 HKT
发布时间：14:20 2026-03-11 HKT

据彭博引述消息报道，内地包括大型银行在内的国企和政府机关已收到通知，出于安全风险担忧，不得在办公设备上部署OpenClaw；至于已经安装相关应用的需要立即停用，并安排删除或上报进行安全核查。

报道指出，包括国有银行和部份政府部门在内的一些员工被禁止在办公室电脑，以及使用公司网络的个人手机上安装OpenClaw。此外，军队家属也受到相关限制，但部分机构仍允许经报备批准后安装OpenClaw。

或使电脑面临外部攻击

OpenClaw作为一个智能体平台，需要异常广泛的私人资料存取权限，并且能够与外部通信，可能使电脑面临外部攻击的风险。内地监管部门已开始警惕，国家互联网应急中心周二便发布了关于OpenClaw安全应用的风险提示，反映政府在鼓励AI发展的同时，正试图控制随之而来的风险。

事实上，腾讯（700）等公司都有推出OpenClaw应用，以试图利用这股热潮获利；同时，一些地方政府机构也推出补贴措施，以促进OpenClaw类AI智能体的发展。

相关文章：内地掀用「龙虾」经营社媒赚钱 自行完成发布兼评论 小红书：严打AI托管吁检举

