Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度今开「龙虾市集」完成部署有证书 另腾讯传秘密开发微信AI智能体

商业创科
更新时间：10:00 2026-03-11 HKT
发布时间：10:00 2026-03-11 HKT

内企纷纷部署「龙虾」，继腾讯（700）日前于深圳设立免费线下安装点后，百度（9888） 今日（11日）早上11时将于百度科技园K1门外开设「龙虾市集」，公司的工程师会于现场提供「一条龙」服务，完成部署后更可领取专属的「小龙虾」养殖证书。

禅城区伙中电信部署「小龙虾」

此外，日前佛山市禅城区政府官网刊发禅城区政务服务和数据管理局消息称，禅城区与中国电信（728）合作推出面向公众的「小龙虾」免费部署服务。居民携带个人电脑到中国电信禅城汾江南营业厅，即可免费享受由中国电信客户服务工程师提供一站式服务，涵盖轻量化版本安装部署、模型配置及热门技能解锁。

腾讯料挑战阿里及字节跳动

另一方面，据外媒《The Information》引述消息报道，腾讯正为微信秘密开发一款AI智能体，计划于今年第三季向全体用户推出，以对话形式接入数百万个小程式，可替代用户完成叫车、外卖等任务。

有分析认为，腾讯将AI智能体嵌入微信本体而非独立应用，主要是因为微信无可替代的生态规模，而目前正在秘密开发的AI智能体，将以对话形式呈现于用户聊天列表，通过调用小程序完成各类任务，将拓展AI智能体在国内的应用场景，并直接挑战阿里巴巴（9988）与字节跳动在该领域已建立的先发优势。

