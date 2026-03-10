调查指91%受访家办已投资本港市场 慈善及影响力投资成未来增长点

金融学院辖下负责研究工作的香港货币及金融研究中心今日（10日）发表题为《超越财富：透过慈善、影响力投资及风险管理推动香港家族办公室生态圈发展》的应用金融研究报告指出，香港家办行业增长动力强劲，除了传统财富管理外，对慈善事业、影响力投资（Impact Investing）及风险管控策略的需求日益增加，成为未来的主要增长领域。

风险管理产品及服务需求续升

调查显示，高达91%受访者表示已投资于本港市场，信心主要源于香港的完善监管架构、资本自由流动、成熟金融市场、以及具竞争力的税制。

报告进一步指出，家办将在未来几年深化其慈善事业及影响力投资布局，预期参与慈善事业的受访者比例将由现时的45%增至64%，参与影响力投资的比例则由30%增至43%，此趋势与全球发展步伐一致。同时家办对风险管理产品及服务的需求预期将持续上升。

研究中心表示，基于上述调查结果，报告为业界提供可进一步优化香港家办生态圈的多项建议，包括更充分善用粤港澳大湾区内跨行业支援网络，推动私人社会投资的发展，协助家办在实现可持续财务回报的同时，兼顾环境与社会效益，以及加强培育相关专业人才。