「龙虾」用户20分钟完成部署 惟成本及技术隐忧渐现 「说一句hello扣了0.7美元」

近期内地「养龙虾」（OpenClaw）成风，其中腾讯（700）日前于深圳设立免费线下安装点时，更吸引逾千人排队体验；不过，有人却不愿等候而选择自主部署，其中一位用户向《星岛头条》表示，当日现场11点正式开放安装，他11点10分抵达时已大排长龙，拿到375号后被告知需等候1小时，岂料12点30分返回时，也仅完成百余人的安装，于是放弃排队，回家自主部署，最终发现「20分钟就能完成」。不过，坊间亦有不少意见提醒，使用过程中已逐渐显现成本及技术等隐忧，甚至直言「仅说一句hello就扣了0.7美元，最终只能选择卸载」。

部署流程只需完成三步

目前内地「养龙虾」热潮持续升温，多数用户以「尝鲜」探索为主，希望感受新技术带来的全新体验。该位用户亦不例外，表示「我动机其实很单纯，就是这东西很火，想试试它能做到甚么程度，安装难不难」。

他指出，自主部署流程十分简便，只需完成三步：注册腾讯云账号、选择按月或按小时付费、选好服务器并点击安装按钮，全程自动化完成，20分钟就能完成，「简单到我觉得不需要任何专业背景知识」。他以玩家心态选择按小时付费，又称最低仅需1元便可部署。

配置文件迭代速度过快

虽然多数用户认为流程简单，但也有人发现不少问题，例如在安装环节，工具的配置文件迭代速度过快，旧版本与新版本之间容易出现兼容性冲突。

此外，实用性方面也略显不足，有用户指安装OpenClaw已大半个月，却几乎用不上，例如分析研究这类工作，可使用Dia/Comet/Altas/Gemini in Chrome；定时任务方面，Comet也能完成得更出色；至于写作，用YouMind生成的内容质量也比它高很多。

跨境电商应用场景最突出

另一方面，在各类「龙虾」的应用场景中，则以跨境电商最突出。综合用户反馈，OpenClaw作为具有「手」和「记忆」的自主AI Agent，不仅可实现客户服务自动化，协助完成邮件初筛分流、自动草拟回复、差评自动预警等工作；还能进行竞品与市场情报监控，设置价格动态追踪和新产品监测，例如「每2小时检查竞品A的价格，若降价超过10%，则提醒我」。

此外，它还能实现供应链与库存管理，打通数据孤岛，完成Excel文件与数据库的读写对接；同时可自动下载广告数据、分析总结，生成营运报告并给出优化建议。另有跨境卖家透露，已将OpenClaw与物流API对接，实现物流轨迹自动查询、异常情况即时提醒。

另有用户介绍，自己安装后用来协助查询资料与数据，并能定时推送资讯和股票日报等。他指虽然基础功能豆包与kimi亦能完成，但龙虾特色在于可定时执行。他还特别推荐「角色扮演」玩法，即用户可上传心仪角色设定，AI便能模仿该角色进行对话；同时还可把喜欢的角色都加进去，观察不同性格的AI并探讨问题。

用户吁勿轻易「云养虾」

不过，随着用户反馈增多，各类的「坑」也逐步浮出水面，主要集中在成本偏高、技术故障、实用性不足等方面，其中最受诟病的是Token消耗过快、使用成本超出用户预期。有网民反映，安装时得知可使用DeepSeek的50万免费Token额度，本以为能长期使用，岂料仅与OpenClaw互动几次，下午就收到了腾讯云6元多的欠费通知；相隔不久后又收到第二次欠费电话，他便立即停掉了相关接口。

另有用户表示，一句简单的「你好」，就会消耗一万至一万八千的Token，直言「仅说一句hello就扣了0.7美元，最终只能选择卸载」；还有网民让OpenClaw解决一个系统冲突，来回耗时4小时，查询账单时才发现已花费30美元。

对此，有用户感慨，「腾讯免费帮忙安装小龙虾，大概率是为了后续收取云服务器和Tokens的费用」，甚至有用户发问OpenClaw到底解决了甚么需求？就是「解决了商家希望普通散户也开始为Token每天付费的需求」。

安全性方面，亦出现了是否应该用备用机，应给多少权限的讨论。对此有用户指出，「如果把小龙虾当成员工的话，你会想要跟你的员工共用一台电脑吗？」因此现状最好是同AI当伙伴一起工作。