汽车厂缺晶片沦AI牺牲品 产能占比远逊手机及伺服器 中国市场已成重灾区

汽车晶片缺货潮卷土重来，瑞银、标普全球等机构近日接连发出预警，指全球车厂最早2026年将面临生产中断及成本激增双重打击。Tesla创办人马斯克亦坦言，即使计尽所有主流供应商亦难满足需求。瑞银报告更显示，有DRAM晶片报价升幅超过100%，车厂最终要「硬食」约8成成本。与2021年不同，今次短缺源于AI热潮抢占产能，汽车行业沦为「被牺牲的一群」。中国市场已成重灾区，小米集团（1810）董事长雷军直言，SU7每部成本要增数千元人民币。

DRAM属汽车不可或缺元件

所谓DRAM（动态随机存取存储器），是汽车不可或缺的半导体元件，主要用于驱动资讯娱乐系统、数位仪表板、先进驾驶辅助系统（ADAS）及电动车系统。

随着汽车行业向软件定义架构及集中式运算转型，DRAM需求只会有增无减。据日媒报道，2026年1月记忆体价格飙升，作为指标的DDR4型8GB产品大宗交易价报每个13美元，较2025年11至12月翻倍，较一年前更暴涨7.4倍。

同时，汽车并非唯一需要DRAM的行业，此轮供应短缺元凶正是人工智能（AI）爆发式增长，尤其是数据中心对高频宽记忆体（HBM）DRAM需求极度旺盛。由于HBM利润远高于传统DRAM，主要生产商纷纷将晶圆产能重新分配，优先供应这个更「和味」的市场，导致汽车行业DRAM供应被挤压。

占全球DRAM产能仅单位数

一名德国晶片厂商员工向本报解释，业界之所以优先供应AI市场，全因「AI背后银弹多，加上多国国策扶持，基本上系烧钱都无所谓嘅状态」。他更直言：「你睇下几大晶片商嘅年报，汽车业务先得𠮶几个百分比？佢哋边会放喺眼内」。

瑞银数据进一步印证这一点。全球DRAM产能中，汽车行业收入占比仅为低单位数，智能手机占约35%、电脑25%，伺服器及数据中心则约20%。换言之，汽车业在产能分配上的话语权微不足道。

目前全球逾90%的DRAM产量由三大巨头垄断，包括韩系的三星及SK海力士，以及美国的美光科技。其中美光科技预测第二季度每股盈利按年增长逾四倍；SK海力士更直言，2026年产能已全部售罄，延续2025年的破纪录行情。

或被逼转用新晶片增成本

问题的症结，还在于汽车与AI所处的技术代际差距。汽车行业目前主要使用DDR4及LPDDR4晶片，而AI应用则依赖更先进的DDR5世代，后者记忆容量更高，利润空间亦更可观。有分析指，随着产能向DDR5倾斜，车厂最终或被逼转用新世代晶片，进一步推高成本。

不过，即使产能明显向AI倾斜，三星、SK海力士和美光亦不敢与车企彻底切割。毕竟他们亲身经历过疫情后消费电子晶片需求激增，到2022年市场迅速饱和后，出货量大跌、价格应声跳水的反噬。

因此在这一轮涨势中，巨头们亦在防范风险。一方面与AI公司签署长期合约锁定产能，避免重蹈2022年覆辙；另一方面亦在维系汽车客户。例如SK海力士原计划今年上半年停止DDR4出货，最终保留部分产能支援汽车及工业客户；美光亦明确DDR4会在今年首季后停产，但会继续为长期汽车客户提供少量供应。

中国市场成缺货潮重灾区

在这波晶片缺货潮中，中国市场堪称重灾区。3月初，奇瑞汽车（9973）旗下星途品牌针对星途ET5的高配版本车型价格上调5,000元人民币，原因就有晶片涨价等因素。生产线也已响起警号，广汽本田今年1月被逼调整生产节奏，以应对半导体供应紧张带来的连锁反应。

不少车企大佬亦接连发声。小米董事长雷军1月初在直播中直言，新款SU7正面对按季度跳涨的内存成本压力，每部车成本预料增加数千元人民币。几乎同一时间，蔚来（9866）创始人李斌亦表示，内存涨价已成今年汽车行业最大的成本重压，甚至建议消费者「买车要趁早」。理想汽车（2015）供应链负责人更预警，2026年汽车行业存储晶片的供应满足率或不足50%。

部份供应链中间商囤货谋利

除了产能问题，市场上还有另一股力量在推波助澜。中芯国际（981）共同执行长赵海军表示，「我们确实看到一些通路和供应链中间商囤积大量记忆体，因为他们希望在供不应求的情况下以更高价格出售。这些库存可能会在今年稍晚新产能上线后释出。」

黄河科技学院客座教授张翔分析，这次的短缺问题短期内很难解决，直接影响就是新车交付周期延长，部分车企甚至可能会减配交付。他建议，对近期有购车需求的消费者来说，尤其是急需用车的朋友，建议尽快下定单，趁现在还有库存车，及时提车会更稳妥。

