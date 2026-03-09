Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地爆OpenClaw热潮 获深圳出招加持 相关股炒上 MiniMax涨近两成

据彭博报道，开源AI代理软件OpenClaw热潮席卷内地，加上深圳市政府出招扶持，相关概念股今日（9日）集体上涨，当中包括在A股上市的优刻得（688158）、青云科技（688316）及顺网科技（300113）股价齐飙升约20%。此外，MiniMax（100）股价亦暂升逾18%至956元。

深圳龙岗拟发200万补贴

深圳市龙岗区周六表示，正就一项政策草案征求公众意见，该草案鼓励专业平台提供免费的OpenClaw部署服务，并为相关应用开发项目提供高达200万元人民币（约226万港元）的补贴。

由Peter Steinberger开发的OpenClaw，可帮用户自动化执行电邮处理、日程管理及旅游预订等任务。该工具迅速成为中国AI领域的热门话题，初创公司如月之暗面（Moonshot AI）及MiniMax纷纷推出工具，协助用户托管或部署OpenClaw。

腾讯阿里相继推出部署

此外，传统云端巨头腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及百度（9888）等，亦相继推出该软体的便捷接入服务。据内媒报道，腾讯上周在其云平台已推出该AI代理的免费安装服务。然而，中国工信部上月曾发出警告，指部分OpenClaw的部署存在默认或不当配置，引发严重安全风险，可能令系统面临网络攻击及数据外泄威胁。

Van Eck Associates跨资产投资策略师Anna Wu表示，OpenClaw是AI在现实生活中成功落地的案例。它能提升生产力，甚至激励「一人公司」的出现，改变劳动市场的面貌。但她亦提醒，目前该愿景仍有些遥远，因为需要看到实际的使用数据，而不仅仅是下载量。

