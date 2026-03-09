汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品

数码银行服务盛行，惟不少市民仍持有俗称「红簿仔」的存折储蓄户口，其中汇丰的纯红簿仔客户，以及同时持有综合理财户口的红簿仔客户人数就合共多达180万。为鼓励红簿仔客户过渡至全数码化服务，汇丰推出新服务让该批客户透过使用其流动理财应用程式（HSBC HK App），最快数分钟内便能将存折储蓄户口整合至综合理财户口。此外，该行由上周一起将全线分行平日服务时间统一延长半小时至下午5时关门，看齐对手。

汇丰98%客户经数码平台交易

汇丰香港区零售银行及财富管理业务零售及理财产品分销主管甄文辉表示，现时香港约90%成年人已经使用数码银行服务，料此趋势将愈为明显。至于汇丰，该行现有98%的客户交易是经数码及自助平台进行。

汇丰零售及理财产品分销主管甄文辉 (中)、业务风险及信贷主管Sarit Wijeyekoon (右)及数码渠道及人工智能主管郭哲明 (Kazimierz Kelleskrauz)。

然而，他指目前该行仍有50万名客户单单持有红簿仔户口，有关客户年龄介乎30多至50岁以上，当中只有10%，即5万人是手机银行App活跃户。至于同时持有综合理财户口的红簿仔客户人数则为130万，当中66%于2025年从未更新其存折。

升级或整合户口可数分钟内完成

他指在新服务下，客户透过使用HSBC HK App将存折储蓄户口升级或整合至综合理财户口，全程毋须处理任何纸本文件，或亲临分行或人手逐一转移常行指示，整个流程需时可快至数分钟内完成，快过在分行处理需时至少15至20分钟，甚至数以小时计。

完成升级或整合户口程序后，客户便可随时在HSBC HK APP查阅最新户口纪录，而且服务更全面，包括外汇、定期存款、投资、信用卡及保险等 ，而且更安全，而红簿仔户口则仅局限于提供提存及转帐这类基本服务。不过，甄文辉强调，该行仍会为65岁或以上、又没有汇丰户口的人士开立存折储蓄户口。

推现金奖赏鼓励客户过渡数码化

为鼓励红簿仔客户过渡至全数码化的综合理财户口服务，该行推出奖赏优惠，包括首16,000名成功将存折储蓄户口升级至综合理财户口的客户，将获得现金奖赏，首1,000名客户每人可获500元现金奖，其后15,000客户每人则获100元现金奖。同时，凡于5月31日前成功完成整合的客户均可参加抽奖，有机会赢取价值5,888元的限量版999.9足金黄金存折乙份作纪念。

凡于2026年5月31日前成功完成户口整合的客户，将可参加抽奖，有机会赢取价值港币5,888元的限量版999.9足金黄金存折作纪念。

平日分行统一营业至下午5时

此外，汇丰优化实体分行的服务时间，由3月2日起，该行已延长及统一旗下所有分行的服务时间，星期一至五均营业至下午5时。原本该行大部分的分行平日下午4时半便结束营业。

汇丰已经将流动分行升级为防骗号，协助提升大众防诈骗意识并协助客户拥抱数位银行服务。



针对不熟悉科技或只需要基本理财功能的客户，该行于2022年10月所推的「汇丰流动理财–简易版」，至今已吸引超过80万名客户使用。另外，其分行的数码大使去年共为超过7万名客户解决服务问题，而每月举办的「数码学堂」在过去数年间亦累计协助了数百名长者为主的客户认识相关服务，提升他们使用数码银行的信心。汇丰又将旗下的流动分行升级为「防骗号」，除继续走访较偏远及较多长者居住的地区，以提供基本银行服务外，亦会推广防骗意识。