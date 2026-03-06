置地去年基本溢利跌8% 中环写字楼空置率降至6% 料今年续租租金回暖

置地公司公布去年业绩，全年基本溢利4.58亿美元，按年下跌8%，当中受香港贡献减少影响。在新加坡上市的置地派末期息每股0.25美元，按年增9%。置地行政总裁史米高（Michael Smith）表示，未来正逐步退出「建售」业务，预计今年基本业绩维持不变。

去年置地总收入14.48亿美元，按年下跌27.7%；租金及服务收入为10.48亿美元，减少3.6%。

CEO史米高：香港市场情绪改善将推动业绩

史米高指，去年新策略推动的初期执行阶段，取得显著进展，成功实施多项资产组合重组计划，并设立了首个私募房地产基金。他指出，受到香港业务贡献下降影响，令盈利下跌，但整体表现依然稳健，未来增长动力将来自香港市场情绪改善、中国内地资产组合增长，以及新加坡基金管理业务拓展。

中环写字楼查询量增加 租赁需求改善

置地指出，本港中环写字楼虽然近年较低迷，但其优质商厦仍属市场炙手可热，继续受惠高品质办公室的趋势，全年租赁需求已稳定改善，特别是新股市场回暖，推动查询量增加。截至去年底，置地本港空置率为6%，较2024年的7.1%有所下降；而全年平均租金为每平方呎94元，下降7%。

截至去年底，中环写字楼平均租约年期为3.6年，该集团预计，今年租金跌幅将收窄，并随著未来续租，租金水平将回归市价。

零售消费额仍高企 顶级客户年增8%

零售方面，去年因「Tomorrow's CENTRAL」项目令整体三分之一面积进行翻新工程，但租金收入仅按年下跌8%，撇除工程影响基本保持满租状态；而平均租金为每平方呎236元，按年增长12%。置地指，去年整体消费额较前一年略为下降，但已是过去10年第4高水平，顶级客户的消费额亦按年增长8%。