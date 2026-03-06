长和就巴拿马接管港口提出行政呈请 引用国际仲裁机制 斥该国一意孤行

长和（001）表示，已就巴拿马不合法接管长和旗下巴拿马港口公司的货柜码头营运事宜，进一步加强法律应对措施。

长和：不同意巴拿马政府偏颇行为

长和表示，不同意巴拿马政府最近所作的偏颇行为，并将继续与法律顾问评估形势，就此事宜诉诸一切可行的国内及国际法律程序。

指巴拿马欠透明度占用两港口

长和指出，早前根据一项适用并订明国际仲裁机制的投资保护条约，向巴拿马政府发出争议通知，长和现已就该争议通知提交补充文件，当中明确指出，巴拿马政府继续一意孤行，拒绝沟通、中断磋商，更在欠缺透明度的情况下占用两个货柜码头，并强行接管巴拿马港口公司的财产及员工。长和指，亦留意到巴拿马政府变本加厉，针对长和及巴拿马港口公司发表多项不实言论，令情况进一步恶化。

巴拿马港口公司已提出行政呈请

该集团知悉，巴拿马港口公司已就第23号行政法令提出行政呈请，要求予以重新考虑，有关行政法令命令占用巴拿马港口公司设施及没收其财产的行政法令；同时巴拿马港口公司拒绝接受巴拿马政府不合法没收其专有及受法律保护的文件和材料。长和指，上述行动乃巴拿马港口公司继早前根据国际商会仲裁规则，对巴拿马政府启动国际仲裁程序后，所采取的进一步行动。