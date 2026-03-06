ChatGPT推Excel插件 具审计功能 提升金融专业工作流程
更新时间：14:21 2026-03-06 HKT
发布时间：14:21 2026-03-06 HKT
发布时间：14:21 2026-03-06 HKT
OpenAI宣布为微软旗下Excel推出ChatGPT测试版插件，让用户基於单元格和公式构建及更新模型、运行情境分析并生成输出结果。新功能由最新发布的「GPT-5.4 Thinking」模型驱动，新模型针对金融专业人士日常依赖的真实工作流程进行优化。
透过新插件，用户只需以自然语言输入指令，ChatGPT便能自动在Excel中建立或更新实时Excel模型、进行数据分析、报告生成等，同时保留原有的公式及结构。
系统更具备「审计」功能，能追踪公式逻辑、解释数据变化原因及修复错误。在对工作簿进行更改前，ChatGPT会征求用户许可，让用户能够审阅每个步骤并在需要时撤销编辑。
整合FactSet等财务数据
另外，ChatGPT亦宣布新增财务数据整合功能，支援FactSet、Dow Jones Factiva、LSEG、S&P Global及Moody's等多家权威数据供应商。这意味用户可在ChatGPT内使用可信赖的财务数据，团队可减少手动操作时间，将更多精力投入分析、决策与执行。
数据不作训练用途
OpenAI强调，ChatGPT Enterprise用户输入的数据，预设不会被用于训练或改进OpenAI的模型。ChatGPT for Excel测试版即日起向美国、加拿大及澳洲的ChatGPT Business、Enterprise、Edu及Pro用户推出，Google Sheets版本亦将于稍后登场。
最Hit
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
2026-03-05 13:49 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT