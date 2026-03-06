ChatGPT推Excel插件 具审计功能 提升金融专业工作流程

OpenAI宣布为微软旗下Excel推出ChatGPT测试版插件，让用户基於单元格和公式构建及更新模型、运行情境分析并生成输出结果。新功能由最新发布的「GPT-5.4 Thinking」模型驱动，新模型针对金融专业人士日常依赖的真实工作流程进行优化。

透过新插件，用户只需以自然语言输入指令，ChatGPT便能自动在Excel中建立或更新实时Excel模型、进行数据分析、报告生成等，同时保留原有的公式及结构。

系统更具备「审计」功能，能追踪公式逻辑、解释数据变化原因及修复错误。在对工作簿进行更改前，ChatGPT会征求用户许可，让用户能够审阅每个步骤并在需要时撤销编辑。

整合FactSet等财务数据

另外，ChatGPT亦宣布新增财务数据整合功能，支援FactSet、Dow Jones Factiva、LSEG、S&P Global及Moody's等多家权威数据供应商。这意味用户可在ChatGPT内使用可信赖的财务数据，团队可减少手动操作时间，将更多精力投入分析、决策与执行。

数据不作训练用途

OpenAI强调，ChatGPT Enterprise用户输入的数据，预设不会被用于训练或改进OpenAI的模型。ChatGPT for Excel测试版即日起向美国、加拿大及澳洲的ChatGPT Business、Enterprise、Edu及Pro用户推出，Google Sheets版本亦将于稍后登场。

