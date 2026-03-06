亚马逊推AI医疗平台Connect Health 自动处理预约及病历 减轻八成医护负担

亚马逊云端运算服务（AWS）宣布推出专为医疗行业设计的AI平台「Amazon Connect Health」。该平台利用生成式AI技术，能够自动处理高达80%的繁琐行政工作，包括病人预约、病历记录及医疗编码等，让临床医生及员工能够专注于患者。

Amazon Connect Health整合现有的Amazon Connect技术，提供一系列自动化功能。其中包括24/7智能预约，其AI语音助手能以自然语言处理病人来电，全天候协助预约、更改时间或取消，并实时核对保险资料，免却病人漫长等待。

另外，自动记录病历能够实时聆听医生与病人的对话，并自动生成符合格式的临床笔记，直接存入电子病历系统，支援超过22个专科；以及医疗编码自动化，系统能从临床笔记中自动生成医疗编码，加快保险索偿及账单处理流程。

所有结果皆可追溯数据来源

AWS强调，所有AI生成的病历、编码及洞察结果，均可追溯至原始对话录音或病历数据，医生可随时点击查阅底层证据。此外，系统结合医疗领域专家的指引及真实数据进行训练，并通过严格的手动及自动化测试，确保符合AWS的安全标准。

已获多间大型医疗机构采用

目前，Amazon Connect Health已获多间大型医疗机构采用。亚马逊旗下的One Medical已在真实临床场景中应用该技术，处理超过100万次应诊的病历记录。医疗科技公司Netsmart亦指，采用该平台后，其网络内超过1,300个客户机构的自动病历采用率急升275%。