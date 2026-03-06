河北女首富进驻北都 从修路起家到身家800亿 深耕十年押注AI建算力王国

今年是国家「十五五」规划的开局之年，创新科技及工业局日前公布位处北部都会区的沙岭数据园区用地之招标结果，由内地润泽智算科技集团（深：300442，下称澜泽科技）辖下的香港润江智算科技有限公司，以5.81亿港元中标，据估计首3年总投资额高达238亿港元。澜泽科技在港知名度或许不高，但在内地却是算力及数据中心巨头之一，该公司市值逾1,500亿元（人民币，下同），由现年66岁的「河北女首富」周超男创办，当前大客更包括字节跳动及DeepSeek，实力绝对不容小觑。

沙岭数据园区为香港北部都会区产业发展的第一站。

承包修路工程赚第一桶金 40岁辞职创业

澜泽科技于2009年成立，总部位于河北省廊坊，主营业务包括大数据、云计算、物联网、5G技术应用及建设数据中心，在内地多个城市均有发展及营运高端数据中心设施以至大型数据港项目。该集团早前发布盈喜，预计2025年纯利达50亿至53亿元，按年增长179%至196%，扣除非经常性损益后全年赚19亿元。截至昨日（3月5日）收市，集团市值达1547.3亿元。

润泽智算科技集团由现年66岁的「河北女首富」周超男创办。

缔造这个千亿算力王国的灵魂人物周超男，人生经历充满传奇色彩。她于1960年出生于湖南衡阳，为文革后首批高考生。在湖南大学毕业后，周超男获分配至粮油转运站工作。及至1992年邓小平南巡，改革开放揭开帷幕，时任衡阳招商公司经理的她决定「下海」，靠承包修路工程赚取了人生第一桶金。

到了2000年，40岁的周超男毅然辞去工作，只身北上成为「北漂族」，在北京通州创办天童通信。当时互联网正值发展阶段，各大电讯商各自为政，争相挖路铺设线缆，导致城市街道被反复开挖。周超男凭着过往的修路经验，提出「集约化建设」解决方案，统一有序地为各家电讯商铺设及维护线路。该方案不但获得北京通州区当局认可，更收获中移动（0941）及中电信（0728）等重量级客户。

押注算力基建 获字节跳动青睐

眼光独到的周超男并未止步于此，2009年大数据概念对大众而言仍然陌生，此时她创立润泽科技，重仓超大规模数据中心及算力基建。然而，「行得太前」亦要付出代价，创业首十年公司深陷泥沼，一度在亏损边缘苦苦挣扎。

直至2018年，随着OpenAI及Google相继发布AI大模型，国内企业也开始加速AI的发展和应用，算力和数据存储需求因此暴增，润泽科技因而扭亏为盈；2019年，字节跳动的抖音正以无可阻挡之势崛起，对资料中心的需求持续暴增。澜泽科技因其廊坊的超大规模及高等级园区，赢得了字节跳动青睐，成为了其最大终端客户，一度贡献多达64%营业额。

背靠字节跳动，加上华为及快手等科技巨头的订单，澜泽科技在2019年首次录得1.27亿元盈利，成功扭亏为盈。周超男深信AI及算力需求将持续爆发，遂大举扩张版图，先后在长三角的平湖、大湾区的佛山、惠州，成渝经济圈的重庆，西北地区数字经济枢纽兰州，以及面向东南亚的海南儋州等6大区域建成7个智能算力基础设施（AIDC）。

及至2022年，澜泽科技以借壳形式登陆深交所创业板。适逢全球掀起AI热潮，全世界疯抢算力，澜泽科技因而受惠。如今，炙手可热的DeepSeek已是澜泽科技的主要客户之一，字节跳动与华为等巨头更与其签订了长达10至15年的长期合约。

随着业绩与股价双双起飞，据2025年胡润富豪榜中，周超男最新身家估值已暴涨至逾800亿元，稳坐「河北女首富」宝座。截至去年9月底的第三季报告显示，澜泽科技企业总资产420亿元，其中固定资产220.27亿元，在建工程65.2亿元。不过有分析指出，沙岭数据园投资额高达238亿元，相当于其总资产的一半，加上营运成本高昂，融资压力不容忽视，亦是确保沙岭数据园项目按期完成的关键之一，未来公司如何筹措资金，值得市场关注。