会财局首次就未能遵守打击洗钱指引作处分 三个案共罚29万元

商业创科
更新时间：16:34 2026-03-05 HKT
发布时间：16:34 2026-03-05 HKT

会财局表示，在三宗独立的个案中，就会计师事务所及执业会计师未能遵守《打击洗钱指引》对其作出处分，当局公开谴责涉事人士，并处以罚款合共29万元。

三宗个案受处分单位包括栢淳会计师事务所、王家俊，以及何霭璇会计师行及何霭璇，分别对栢淳罚款15万元，对王家俊罚款7万元，以及对何霭璇会计师行及何何霭璇罚款7万元。

这些个案源于会财局于2023年至2025年就评估遵守打击洗钱指引的情况而进行的合规监控查察。当局指，考虑受规管者的合作态度并全面承认其失当行为，减轻了对他们的原定罚款。

CEO赖翠碧：打击洗钱指引维护金融稳健至关重要

会财局行政总裁赖翠碧表示，执业者严格遵守及履行打击洗钱指引的规定，对维护香港金融体系的稳健至关重要。她称，会财局将一如既往，致力透过加强查察及有效的执法行动，提升业界在打击洗钱方面的合规水平。

会财局：倘违规持续将加大处分力度

会财局纪律处分部主管梁惠珊表示，个案反映会计业界在打击洗钱合规意识层面存在落差，会财局期望执业者认真看待其在打击洗钱方面的责任，并建立及落实有效的反洗钱监控系统。她续指，倘若有关违规情况持续，局方将加大处分力度，以向业界发出明确而具阻吓性讯息，表明此等缺失是不可接受的。

