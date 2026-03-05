Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡牌店「中东局势紧张」为由加价惹声讨 盲抽一次$899 资深玩家：真心好过去抢

商业创科
更新时间：16:13 2026-03-05 HKT
发布时间：16:13 2026-03-05 HKT

近年卡牌文化席卷全港，收藏者年龄层广阔，交易市场越见蓬勃，其中宝可梦（Pokemon）限定卡备受追捧。不少人为重拾童年回忆收集游戏卡，亦有投资者视之为炒卖工具。在炒风推动下，实体卡店推出宝可梦卡牌「盲抽」活动，以高价或罕有卡牌作为大奖，吸引玩家以小博大。然而，有本地卡店竟以「中东地缘局势紧张」为由，将盲抽收费大幅上调至每次899元，随即惹来大批玩家声讨，直斥其加价理由极度牵强。

由每次699元加价至899元

该间位于旺角信和中心的卡店，昨日在社交平台发文宣传最新的宝可梦（Pokémon）抽卡池。店家称由于中东地缘局势紧张，带动国际油价、金价以至「梵高比卡超」卡牌的价格上涨，因此将抽卡费用由原本每次699元，大幅上调至899元，加幅接近三成。

该位于旺角信和中心的卡店称，由于中东地缘局势紧张，带动国际油价金价以及「梵高比卡超」卡牌价格上涨，抽卡费用加至899元。
该位于旺角信和中心的卡店称，由于中东地缘局势紧张，带动国际油价金价以及「梵高比卡超」卡牌价格上涨，抽卡费用加至899元。
该店推出宝可梦卡牌「盲抽」活动，以高价或罕有卡牌作为大奖。
该店推出宝可梦卡牌「盲抽」活动，以高价或罕有卡牌作为大奖。

帖文一出，大批玩家即留言嘲讽其逻辑荒谬，有人揶揄「你啲卡伊朗嚟㗎？」、「国际油价上升关张卡咩事？」亦有人批评该舖利用战争等人祸作为抽水借口，做法令人反感；有玩家则表示「卡价升个阵就加价，卡价跌又唔见你减价」、「9嚿水一口，去日本抽都大把选择」。

「梵高比卡超」被质疑是宣传诱饵

除加价理由牵强外，抽卡池的潜在回报亦备受质疑。有玩家表示，二奖仅为「侦探比卡超」，与899元的抽卡成本毫不匹配。有人更质疑终极大奖「梵高比卡超」随时只是宣传诱饵，直言「个Pool入面根本就无」。

「梵高比卡超」卡牌是2023年宝可梦与荷兰梵高博物馆，为庆祝博物馆50周年举办联名特展时推出的限定宣传卡。
「梵高比卡超」卡牌是2023年宝可梦与荷兰梵高博物馆，为庆祝博物馆50周年举办联名特展时推出的限定宣传卡。
宝可梦卡稀有度。
宝可梦卡稀有度。

有资深玩家向《星岛头条》表示，899元的定价足以在市场上直接购买一张品质优良且获得权威机构PSA最高评级的新版SR或AR卡。而对于该店家标榜「两抽不中送PSA 10」，他分析这意味彩池内混入了极多低价值的卡牌，狠批「真心好过去抢！」

该玩家补充指，参考日本卡牌市场，未经评级的「裸卡」最平可低至200日圆（约10港元），而极罕有卡牌的炒价则可高达10万至30万日圆（约4,978港元至14,936港元）不等。他提及，曾有Youtuber以300万日圆（约14.9万港元）天价购入宝可梦卡牌福袋，拍摄开箱影片，抽中具价值的卡牌，但强调「福袋基本上都系庄家赢，所以回到本唔系必然，都系赌博嘅一种」，并呼吁消费者参与抽卡时应保持理智，小心衡量当中风险。

相关文章：新手卡迷花逾6万网购「比卡超」鉴定卡 收货惊觉为假货痛失积蓄 玩家：买贵卡唔面交太危险

相关文章：收藏卡牌变另类投资 一张NBA卡爆升10倍至30万 资深玩家：Buy what you like

相关文章：卡牌店老板论尽30年市场变迁 有人赌逾百万倾家荡产 「最深刻是电话遥控开卡」

相关文章：史上最贵宝可梦卡逾1.28亿天价成交 刷新健力士世界纪录 香港「迷策略」团队见证

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
12小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
4小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
8小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
4小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
9小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
7小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
6小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
2026-03-04 16:14 HKT