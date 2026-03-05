瑞幸大股东据报低价购Blue Bottle 打造高端及平价双品牌策略 助进军美国市场

中国最大咖啡连锁商瑞幸咖啡（Luckin Coffee）大股东大钲资本（Centurium Capital）据报已与雀巢（Nestle）达成协议，以低于4亿美元（约31亿港元）收购被誉为「咖啡界Apple」的高端精品咖啡品牌蓝瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）全球门店业务，但尚未完成交割；完成后，雀巢则将保留Blue Bottle的咖啡机和胶囊业务。有分析指出，Blue Bottle定位高端，不同于瑞幸的平价策略，大钲资本此次收购目的是希望打造完整的咖啡品牌版图，形成「高端精品」和「平价大众」的双品牌策略，同时透过其海外渠道及团队进军美国市场。

Blue Bottle定位高端精品咖啡

据内媒引述消息报道，大钲资本此次收购价格低于雀巢2017年入股时的估值。雀巢早于2017年以约5亿美元收购Blue Bottle的68%股权，当时估值高达7亿美元，其后再逐步完成全资收购。

Blue Bottle于2002年在美国加州奥克兰创立，品牌定位高端精品咖啡，主打「48小时内新鲜烘焙」理念，与瑞幸咖啡截然不同。截至2025年底，其全球门店仅140家，扩张步伐相对谨慎，其中亚洲市场占31家，中国内地有15家门店，分布于上海、深圳及杭州，首店于2022年在上海苏州河开业。

据内媒披露数据，截至2025年6月底止，Blue Bottle一年收入约2.5亿美元（约19.5亿港元），其中美国市场贡献约1.5亿美元，亚太地区贡献约1亿美元。值得注意的是，Blue Bottle仍在亏损中，但公司预计2026年可实现收支平衡。

瑞幸受外卖战及平价咖啡冲击

大钲资本则由黎辉于2017年创立，管理规模超过70亿美元。该机构自2018年参与瑞幸A轮融资，并于2020年瑞幸爆发财务造假危机后主导重组，逐步成为控股股东。截至目前，大钲资本持有瑞幸23.28%股权，并拥有53.6%投票权，为绝对控股股东，并出任瑞幸董事长，深度参与公司战略规划。

瑞幸目前为中国规模最大的咖啡连锁品牌，截至2025年底拥有约3.1万家门店。然而，受外卖大战及平价咖啡价格战冲击，瑞幸正面临利润压力，以去年第四季计，虽然收入按年增长32.9%，但净利润按年下降38%，营运利润率从10.5%回落至6.4%，同店销售增长仅1.2%。

瑞幸目前为中国规模最大的咖啡连锁品牌，截至2025年底拥有约3.1万家门店。

今次大钲资本收购Blue Bottle，有指是因为瑞幸希望加快高端化战略，形成「高端精品」和「平价大众」的双品牌格局。据悉，大钲资本此前亦曾接触星巴克（Starbucks）、Costa Coffee及%Arabica等高端咖啡品牌，最终选定品牌原臻性更强、门店设计更精致的Blue Bottle。

相关文章：星巴克否认完全出售中国业务 重申市场有巨大潜力

助力海外扩张 已为整合作准备

此外，这项收购亦有助瑞幸加速海外布局。截至2025年底，瑞幸海外门店仅160家，且主要集中在东南亚市场，美国市场仅9家。Blue Bottle作为美国起家的精品咖啡品牌，在海外渠道、本地团队及高端客群方面，能够有助瑞幸进军美国这个难度最大的市场。

据了解，瑞幸已开始为整合Blue Bottle做准备，正在市场上密集接触「品牌向」的招聘对象。另有消息指，Blue Bottle自去年下半年起已与国内各大购物中心密集洽谈店面，部分原为星巴克的舖位，因其降本增效而空出，为Blue Bottle扩张提供机会。

相关文章：瑞幸咖啡机场T2店开幕 在港门店逾20家 推庆祝活动