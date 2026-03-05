Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监会据报加强IPO承销商员工审查 部份券商面临招聘困难

更新时间：11:15 2026-03-05 HKT
发布时间：11:15 2026-03-05 HKT

据彭博引述消息报道，本港证监会已加强对IPO承销银行的员工审查，并指此举将加剧香港券商持续面临的人才短缺问题。

报道指出，证监会和交易所今年以来就IPO申报品质发出一系列警告后，对IPO主要承销商的银行员工检查力度大幅加强。同时，由于监管机构暂停部份职位申请，令一些券商面临招聘难题，不得不扩大招聘范围。

需足够初级员工 具备培训能力

报道提到，证监会近期在审批高级银行家牌照时，对相关规则和条例的解读更加严格，包括要求银行证明拥有足够初级员工，并具备培训能力。此外，证监会正在密切审查那些牌照失效、但寻求重返银行业的人，对其工作经历更加谨慎，并会询问更多关于其过往工作经验的问题。

证监会发言人则表示，关注部份主要人员监管知识、经验和资源不足，以及某些负责人工作量过大或资格不合格。发言人又指，为了解决有关问题，「第6类受规管活动」牌照申请和提交材料中，必须包含充足资源、交易团队具适当资历，以及可管理监管工作量的明确证据，并附上实际IPO经验的具体文件支持。
 

