商汤旗下办公小浣熊推「可编辑」AI PPT 具现场学艺能力

商汤科技（020）旗下大模型原生数据分析产品办公小浣熊推出「可编辑」的AI PPT，实现「一键生成，页页可改」的办公能力，在保留生成速度的同时，让版面与内容都能完整自由编辑，弥补市面上AI PPT工具在后续编辑上受限的不足。

内置多款简报风格范本

公司表示，办公小浣熊在「PPT生成－创意模式」中内置多款简报风格范本，用户只需选择所需风格并输入构思，即可快速生成可直接使用的简报内容，大幅缩短制作时间。

至于可编辑的AI PPT，强调将「编辑主导权」全面交回用户，可针对指定页面进行重新生成、文案润饰、文字手动修改、字体字号调及图片替换，而不会影响整份简报的结构与风格。同时，用户调整页面中的元素后，可交由AI进行余下重复的修改工作。

支援上传范本或品牌素材

针对企业对品牌形象一致性要求，办公小浣熊亦支援上传公司既有范本或品牌素材手册。系统有「现场学艺」的能力，可分析用户上传的PPT、图片或PDF文件，自动学习当中的视觉逻辑、配色、版面及字体风格，并套用至新生成的简报内容，而用户上传的参考素材愈多，生成效果愈贴近原有风格，减少「AI痕迹」带来的违和感。



是次更新亦同步优化整体使用体验，全新素材库功能支援上传最多100张图片或商标，让用户建立个人化素材库。系统同时提供可追踪、可编辑的生成流程，并在完成后自动提醒用户，让用户可在等待期间处理其他工作，进一步提升整体办公效率。