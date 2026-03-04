新加坡洽大行拓黄金交易及仓储枢纽 获央行及家办等机构支持

据外电报道，新加坡金融管理局（MAS）正与多间国际金融机构会谈，评估把新加坡发展为实物黄金交易及仓储枢纽的可行性。

外电引述知情人士称，新加坡金管局最近与包括瑞银、摩根大通等全球主要黄金做市商，以及工银标准银行、星展、大华银行及华侨银行等伦敦黄金市场清算行举行会谈，探讨发展黄金交易及仓储枢纽的蓝图。据悉，相关规划得到央行及家族办公室等机构支持，惟目前仍处于初步阶段，不排除未来或有调整。

星展、大华及华侨银行证实合作

瑞银及摩通拒绝回应相关报道。星展、大华银行及华侨银行则证实，目前正与当地金管局合作，支持新加坡黄金市场发展。星展又表示，新加坡有条件成为区内值得信赖的黄金流通中心。

新加坡金管局发言人表示，自去年以来，局方一直积极与主要黄金市场参与者合作，探讨支持新加坡黄金市场增长的蓝图，未来会适时公布更多关键措施。报道又指出，新加坡交易所（SGX）正评估市场对新黄金合约的需求，有意重新推出黄金期货产品。

目前大华银行是新加坡唯一一间可向零售客户提供实体黄金销售和金库服务的银行。华侨银行则表示，正探索为机构客户和高净值客户提供实体黄金托管业务。事实上，新加坡政府早在2012年已取消对投资级贵金属（包括白银）征收商品及服务税（GST），惟这项措施当年未能显著刺激交投。

香港方面，特区政府早前已发布对香港黄金市场发展的整体愿景及配套措施，明确提出推动香港机场管理局及金融机构在本港拓展黄金仓储容量，以三年超越2,000吨为目标，打造全球信赖的黄金储存地。

