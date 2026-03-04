内地新春出游旺、电影淡 「财神爷」也登陆澳洲 分析：超长假期旅游优先

马年长达九天的春节假期落下帷幕，被寄予厚望的电影市场却未能迎来预期中的「开门红」，与影院的相对冷清形成鲜明对比的是，旅游市场持续呈现「高景气」状态。国人出行热情持续高涨，足迹不仅占领国内名山大川，更延伸至澳洲十二门徒岩，惟电影总票房却意外遇冷，创下近6年来新低。分析指出，居民消费意愿并未整体转弱，惟消费分层和预算集中化趋势正在加强，电影市场不能再仅依靠春节档支持，内容及题材才是修复关键。

电影票房按年大幅倒退

今年春节档合共9天，较往年延长，本被寄予厚望的春节档电影，最终却以平淡成绩收官。据猫眼研究院数据显示，2026年春节档电影票房为57.52亿元（人民币，下同），观影人次为1.2亿，不仅较去年同档期的票房大幅倒退，且仅初一当日票房突破10亿元。由于缺乏口碑大爆影片，年初二票房已较上日跌幅逾三成。

澳洲地标逼满中国游客

与影视院的冷淡形成鲜明对比的是，内地居民利用长假出游的热情持续高涨，在澳洲著名地标「十二门徒岩」，春节期间几乎被中国游客「全面占领」。有现场游客拍摄的影片显示，景区观景台上人头涌动，甚至有旅行团出动「财神爷」造型工作人员在南太平洋海蚀柱前派发利是，场面墟冚，游客在社交平台直呼「感觉瞬移回国」。

澳门赌收增4.5%胜预期

澳门方面，澳门博监局公布，2月份幸运博彩毛收入录得206.27亿澳门元，按年增长4.5%，好过预期，回复至疫前同期的81%水平，主要由新春旅游旺季带动。澳门旅游局亦公布，新春假期间，总入境旅客达155.4万人次，日均17.3万人次，按年上升5.5%，属官方统计以来农历年假期新高。

经济学家宋清辉认为，春节旅游高景气度，在一定程度上说明居民消费意愿并未整体转弱，9天超长假期使旅游从「可选项」变成「优先项」，更像是时间红利、体验偏好等多重因素共同作用的结果，而不是内容消费需求的系统性塌陷。若后续假期缩短或影片供给改善，电影市场或仍具有修覆弹性。

海南岛运力超负荷 机票近万元

旅游业的火爆直接反映在运力紧张局面上，由于「南北互换过冬」趋势加剧，随着假期结束返程高峰来临，海南岛出岛运力严重超负荷。记者在多间订票平台查询发现，2月22日至23日期间，由三亚飞往各大一线城市的直飞航班经济舱已全部售罄，仅剩的商务舱机票价格逼近万元，部分热门时段的公务舱报价更是高达逾1.8万元，堪比跨国洲际航线的价格，不少游客在社交平台发帖称「在三亚回不来」。

微短剧兴起 电影年轻观众流失严重

另一方面，今年春节档缺乏如去年《哪吒之魔童闹海》般的超级爆款大片支撑，尽管《飞驰人生3》以约29亿元票房领跑，但整体热度不及预期，而随着微短剧等新兴娱乐形式抢占市场，年轻观众流失严重。

宋清辉表示，微短剧和短片的崛起正在重塑用户的时间分配和内容耐心，这一点在春节档表现得更为明显。他指出，春节期间消费者更倾向把时间给「高价值体验」如旅游，而把碎片时间交给短片，中间形态的电影因此承压，但电影的社交仪式感和沉浸体验仍具不可替代性，关键在于内容质量、题材创新以及是否能重新制造「必须进影院」的理由。

