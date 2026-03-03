Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒生总行舞狮惊现虾碌 狮头击中女高层头部

商业创科
更新时间：14:33 2026-03-03 HKT
发布时间：14:33 2026-03-03 HKT

农历新年期间，不少机构都会安排舞狮活动贺岁。恒生银行一众管理层昨日（2日）于中环总行主持醒狮点睛仪式，多名汇丰高层亦有现身，不过期间出现一幕罕见「虾碌」场面 。

今日（3日）有影片流传显示，一只绿色醒狮在准备采青时突然「脚软」失去平衡，整个狮头直接砸落前方一名女士的头顶上 。

据悉，这位意外被击中的女士为恒生银行财富管理及个人银行业务主管李桦伦（Rannie Lee） ，其掌管的板块一直是该行表现最好业务。

私有化惹裁员忧虑 艾桥智派定心丸

恒生银行近期新闻多多，备受外界关注。上月完成私有化后，内部一直存在裁员忧虑。对此，汇控（0005）行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）强调不会裁员，重组成本亦将用于员工内部培训。

