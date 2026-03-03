Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

致同称亚洲私募股权市场选择性复苏 聚焦半导体及AI等板块

商业创科
更新时间：13:03 2026-03-03 HKT
发布时间：13:03 2026-03-03 HKT

致同（香港）会计师事务所《亚洲私募股权投资观点2026》显示，亚洲私募股权市场以审慎乐观态度进入2026年，整体呈现选择性复苏，资金聚焦科技、半导体、AI、清洁能源及医疗等具韧性板块，惟地缘政治及关税波动仍然是主要的不确定因素。

投资者信心回升 惟收购仍谨慎

香港作为区内重要融资平台，2025年表现强势，重夺全球IPO枢纽地位，生物科技与科技企业带动募资额倍增。致同香港咨询总监麦玮方表示，香港IPO市场强势反弹，市盈率中位数由12倍升至19倍，显示投资者信心在地缘政治挑战下仍然回升。相较之下，中国内地相对严格的IPO监管，促使发行人转向并购、股权转让及回购等替代退出方式。

香港IPO退出机制的复苏正在增强市场流动性、缩窄估值差距，并推动正向的募资循环，预期动能将延续至2026年；兼备本土增长潜力与全球吸引力的发行人，正借此开拓多元化的融资渠道及更可持续的资本来源。
 
致同香港咨询主管合伙人汤𩙪指出，2025年亚洲并购市场录得增长，投资者信心回升，但受外部环境影响，收购活动趋于谨慎。2026年市场将温和回暖，企业估值回升有利交易达成，惟未见全面反弹，交易金额与数量温和回升。

中东局势影响美元基金配置

资金流向方面，汤𩙪表示，中美关系紧张、中东局势影响美元基金配置，资金转向印度、日本及东南亚。中国市场投资以人民币基金为主，外资重返步伐较慢，日本凭借企业管治改革维持亚洲最具吸引力私募股权市场地位，印度则以IPO改革保持投资吸引力。
 
汤𩙪称，行业焦点高度集中，科技媒体与通信板块交易金额领先亚太地区，人工智能、晶片、网络安全、数据中心及再生能源相关领域最受资金青睐。工业与化学行业受半导体、先进电池以及电动车需求带动，交易额位列亚太第二。人工智能技术正带动自动化、清洁能源、医疗科技三大领域快速发展，长寿经济亦推动老年病管理、康复服务以及智能护理等细分赛道迎来投资机会。

