中电源动再伙中海油 首次完成超大型运油轮LNG加注

中电（002）旗下中电源动表示，与中海油（883）子公司合作，于2月24日成功为「马兰狄俄涅」号进行液化天然气船对船加注作业，是首次有超大型运油轮在香港水域加注液化天然气（LNG）。

长洲南锚地进行加注

中电源动指，今次加注作业于长洲南锚地进行，约4,700立方米的液化天然气，在7小时顺利加注至「马兰狄俄涅」号。该公司续指，相比于货柜码头进行靠岸加注，为这种巨型船只于锚地进行加注作业，对事前策划、现场操作及安全管理，均有极高要求。

该艘运油轮于2023年建成，长330米、宽60米，载重量达32万吨，属全球最大的「超大型运油轮」之一。加注后可连续航行超过1.2万海里，相当于往返中东与东南亚，全程无需中途补给燃料。

负责今次加注作业的中海油「海洋石油301」，是全球最大的液化天然气运输加注船，可装载3万立方米液化天然气，船长近200米。

支持港成绿色船用燃料加注中心

中电源动总裁吴永豪表示，该公司发挥「超级联系人」角色，与中海油共同为香港引入先进的加注服务，为国际船舶提供世界级的能源方案。他称，这次作业彰显中电源动服务多元船舶的实力，而随著更多绿色能源远洋船舶来港，该公司支持香港成为绿色船用燃料加注中心，进一步巩固香港国际航运枢纽的地位。

中电源动与中海油于去年6月为德国货柜航运公司赫伯罗特（Hapag-Lloyd）的大型货柜船Hanoi Express号，在香港葵青货柜码头进行货物装卸期间，同步加注约1万立方米液化天然气，是香港至今最大规模的单次液化天然气加注作业，亦是香港首次同步进行船对船液化天然气加注及货物装卸作业。

