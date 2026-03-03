AI军用引发OpenAI抵制运动 70万人取消订阅 转撑Claude 奥特曼急发文澄清

Anthropic早前因不同意国防部不受限制地使用其AI技术，引发美国总统特朗普大怒，并要求政府机构在6个月内逐步停止使用Anthropic产品；相反，OpenAI据报火速与美国国防部达成协议，并在机密网络中部署OpenAI模型。不过，事件触发了一场「取消 ChatGPT」（Cancel ChatGPT）的抵制运动，并且令Anthropic旗下AI模型Claude超越ChatGPT，成为美国地区苹果App Store下载量最高免费应用程式。为应对事件，OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）随即发文澄清，明确AI不得用于监控美国公民。

OpenAI证实与国防部达成协议

目前Altman已于X平台上证实，OpenAI与美国国防部达成协议，将旗下AI模型部署到国防部的机密网路中，但他强调国防部在沟通中表现出对安全的高度重视，并展现出透过合作实现最佳成果的意愿 。他又声称，OpenAI仍致力于尽最大努力服务全人类，但世界局势复杂且危险，公司会建构相关安全措施，确保模型正常执行，同时也是国防部所期望 。

澄清AI系统不得故意监视公民

此外，Altman最新更于X发文转发一封内部信，表示一直与国防部合作，并在协议中添加一些条款，以明确原则，当中在适用法律下，包括美国宪法第四修正案、1947年《国家安全法》和1978年《外国情报监视法》，人工智能系统不得被故意用于对美国公民和国民进行国内监视。为避免疑义，国防部亦理解此限制条款禁止故意追踪、监视或监控美国公民或国民，包括透过采购或使用商业取得的个人或可识别身份资讯。

不会被国防部情报机构使用

他指出，国防部亦确认OpenAI的服务不会被国防部情报机构（如美国国家安全局，NSA）使用，任何向这些机构提供的服务，都需要对合约进行后续修改。他又提到，为了确保万无一失，「我们希望透过民主程序来进行工作，政府应该对社会做出关键决策，我们希望拥有发言权」，并在决策桌上占有一席之地，分享专业知识，并为自由原则而奋斗。

不过，他亦指这项技术还有很多方面尚未成熟，在许多领域还不了解安全所需的权衡取舍，公司将与国防部合作，透过技术保障和其他方法，逐步解决这些问题。

同时，Altman承认自己犯了的一个错误，「我们不该急于在周五发布声明」，因问题极其复杂，需要清晰沟通，虽然试图缓和局势，但有关举动看起来既投机取巧又草率，对其而言是个宝贵的学习经验。他又指自己多次强调，Anthropic不应被列为战略竞争对手（SCR），且希望国防部能给予其相同待遇。

愤怒用户停止订阅 Anthropic受捧

然而，OpenAI模用户未必轻易相信有关说辞，主因OpenAI早前才与Anthropic共同表态，承诺拒绝将产品用于大规模监控或全自动武器研发 。Anthropic则曾指出，美国国防部表示只会与同意接受「任何合法用途」、且愿意在特定情境下取消安全限制的AI公司签约。有专家亦担忧，这类合作极易演变为针对一般公民的大规模监控 。

部份愤怒的用户更选择了最直接的抗议方式——停止续费订阅，并让其对手Anthropic收获不少好评。据报在OpenAI用户声讨及发起抵制运动下，短时间内有70万人取消订阅、甚至卸载ChatGPT及转投Anthropic旗下Claude，令Claude近日已超越ChatGPT成为美国地区苹果App Store下载量最高的免费应用程式，ChatGPT则排行第二。

根据SensorTower数据显示，Claude免费用户数量较1月增加超过60%，今年付费订阅用户数量更实现翻倍。

