Meta测试AI购物建议功能 可根据位置及性别等资料作推介

据彭博报道，Meta正测试其AI聊天机械人的一项购物研究（Shopping Research）功能，直接与OpenAI的ChatGPT及Google的Gemini展开竞争。目前该功能率先向部分美国用户开放，聊天机器人会以轮播形式展示产品图片，并附上品牌、网站及价格等资讯，以及简短的推荐理由。Meta发言人已确认正测试相关工具，惟拒绝透露更多细节。

不会提供结帐或付款功能

彭博进行实测时发现，该AI聊天机械人会根据用户的位置及性别等已知资讯，提供度身订造的产品建议，例如当用户搜寻「羽绒外套」时，聊天机械人会自动识别用户身处纽约，并推荐适合女性款式。

Meta聊天机器人目前不会提供结帐或付款功能，但用户可点击提供的商家连结进一步浏览。

朱克伯格曾预告打造「个人超级智能」

事实上，Meta行政总裁朱克伯格早于今年1月的业绩电话会议上扬言，要打造「个人超级智能」，利用Meta掌握的用户历史、兴趣及社交关系，提供独一无二的个人化体验。他当时亦指，「代理购物功能」将协助用户从Meta商户目录中，精准找出「最合适、非常具体的产品组合」。