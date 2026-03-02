Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费

商业创科
更新时间：15:28 2026-03-02 HKT
发布时间：15:28 2026-03-02 HKT

WeChat Pay HK今日（2日）宣布，成为首家提供「跨境支付通」的电子钱包，其「转数快」港币资金结算服务由长期合作伙伴汇丰提供，用户可透过手机7x24即时转账至内地银行账户，而且不设任何手续费。

输入人民币 实时兑换港币

对于香港至内地转账，WeChat Pay HK用户透过其「FPS转数快」页面，选择「转账至中国内地」，并输入自己或收款人的内地银行账户号码或内地手机号码，即可7x24进行实时小额汇款至内地参与银行之账户。当使用「跨境支付通」服务时，付款人输入人民币金额，系统将以实时汇率兑换港币作结算。

内地转账香港 需早上7时至晚上11时

至于内地至香港转账，持有内地身份证的用户可透过内地参与银行的手机应用程式，于每日早上7时至晚上11时使用「跨境支付通」即时转账至香港，具体服务时间视乎内地参与机构而定。

腾讯金融科技副总裁洪丹毅表示，随著香港与内地旅游经贸活动频密，市场对跨境支付需求日益殷切，WeChat Pay HK一直积极与金融机构合作，运用前沿科技提供安全可靠的电子支付体验，致力提供安全、可靠且便捷的电子支付体验。

汇丰环球支付方案部大中华区主管姚宇翠则指出，随著更多「转数快」参与机构接入「跨境支付通」，市民跨境支付将享有更大弹性。

