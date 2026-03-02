阿里旗下「千问AI眼镜」今起上线 周日现货发售 国补后1997元人币

据内媒报道，阿里巴巴（9988）旗下千问正式进军AI硬件领域，首款同名AI眼镜「千问AI眼镜」于今日（2日）起正式上线，开启线上线下全渠道「0元预约」。根据公开资料显示，该产品将于周日（8日）在中国市场现货发售，并于年内登陆全球市场。

全面接入千问App

报道指出，千问AI眼镜具备顶级硬件配置的G1系列，在叠加国补后到手价为1,997元人民币。该产品将全面接入千问App，首批点外卖、订酒店等办事功能亦预计于3月底向用户开放。

阿里方面表示，千问AI眼镜将在西班牙巴塞罗那举办的2026年世界移动通信大会上正式亮相。除了AI眼镜外，AI指环、AI耳机等多款产品也已进入年内规划，并将统一以「Qwen」品牌面向全球市场推出。