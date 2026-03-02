汇控称恒生私有化重组成本用于培训 艾桥智：不会裁员 人才投资是发展关键

汇丰控股（005）上月完成私有化恒生银行，涉及6亿美元（约46.8亿港元）重组成本，行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）强调不会裁员，重组成本亦将用于员工内部培训。集团同时上调指引，预期核心有形股本回报率（RoTE）可达17%，财务总监郭珮瑛（Pam Kaur）认为目标「完全可实现（Very realistic）」，并指整体商业房地产（CRE）风险可控，长远看好本港商业房地产市场的发展。

汇控近日披露私有化相关重组成本为6亿美元，略高于市场预期。艾桥智表示，集团视香港为人才和技术的核心投资基地，并指人才投资是长期发展的关键。他重申，私有化不涉及任何裁员计划，集团通过培训与技能提升，确保受影响员工能获得职业发展机会，如申请内部新职位，转型至集团增长业务领域，而相关的员工培训开支，已计入6亿美元的重组成本之内。艾桥智又指，今年固定薪资整体调高3.2%，具体升幅则因市场与个人职位而异，整体来看薪资较低的员工获得更高的升幅。

艾桥智：员工都需接触及使用AI

在精简业务的过程中，艾桥智强调，所有员工都应接触并使用人工智能（AI）。他透露，汇控已为员工提供相关培训，涵盖编制及覆验文件等范畴，未来将运用AI进一步优化业务流程，同时为客户提供更客制化的咨询服务。

郭珮瑛：RoTE上调至17%完全可实现

汇控在新一份营运指引中上调多个目标，郭珮瑛认为，3年目标中将核心有形股本回报率（RoTE）上调至最少17%是「完全可实现的」，客户存款增加及新供应链带来的贸易联动均为发展创造机会，并已充分考虑潜在的下行风险。

关于维持今年预期信贷损失（ECL）比率约0.4%的指引，郭珮瑛表示，目前零售及写字楼市场仍面临一定困境，虽然近期活跃的IPO活动及资本市场回暖带动部分写字楼需求，惟本港写字楼空置率仍高企于17%；零售市场的复苏步伐，则仍需视乎旅游业及本地消费的表现。

郭珮瑛续指，尽管不良贷款比率（NPL）有所波动，但相关企业的核心业务仍然运营，未见大规模违约迹象，整体商业房地产风险可控。艾桥智亦补充，商业房地产难免面对周期性波动，长远依然看好本港商业房地产市场的发展。

廖宜建：梳理分行升级为财富中心

汇丰亚洲及中东地区联席行政总裁廖宜建指出，近期分行重组与商业地产问题无关，核心是梳理分行并升级为财富中心，以提升客户体验，目前27个财富管理中心分布于内地、香港及新加坡，通常占地为普通分行的3倍。

另外，就港府早前公布计划于本月内批出首批稳定币发行人牌照，艾桥智透露，正与金管局保持积极沟通，并对香港稳定币市场的发展及金融创新持积极开放态度，惟前提是依循监管框架下推进。廖宜建进一步补充，集团已在香港推出基于代币化存款的支付方案，并计划将相关服务拓展至新加坡及中东等市场。