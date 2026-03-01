Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国电动车2月交付量零跑录2.8万辆称冠 比亚迪销量跌四成

商业创科
更新时间：20:13 2026-03-01 HKT
发布时间：20:13 2026-03-01 HKT

中国电动车企公布2月数据，零跑（9863）按年增11%至28,067辆；小米（1810）汽车交付量按月减少48%。由于受新春假期、行业淡季与新能源购置税恢复征收等多重因素影响，车市整体呈现按月普遍下降。

零跑交付量按年增11%

零跑表示，上月交付量达28,067辆，按年增11%，按月则下跌12.5%。

小米按月减五成

小米汽车2月交付量则录得逾2万辆，按年持平，按月则大减49%。小米指，正在为新一代SU7大规模量产做准备。

理想2月交2.6万辆

理想汽车（2015）公布，2月交付26,421辆，按年微增0.6%，按月减少4.5%；历史累计交付量为159.4万辆。该车企计划于第2季度推出全新一代理想L9。

蔚来按年增逾五成

蔚来（9866）表示，上月交付量20,797辆，按年大增57.6%，其中1.51万辆为高端智能电动汽车；按月交付则下滑25.3%。

小鹏汽车交付按年按月均降

小鹏汽车（9868）上月交付15,256辆，按年急跌50%，按月亦减少23.8%。

吉利新能源车销量比重达57%

吉利（175）2月新能源汽车销量11.75万辆，按年增19%，占整体销量达57%。吉利2月总销量为20.6万辆，增长1%。

比亚迪2月交付量19万辆

比亚迪（1211）2月新能源车销量19万辆，按年大跌41%，今年首两个月累计销量40万辆，按年减少35.8%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱哈梅内伊等40名军官1分钟内被炸死 伊朗首用「法塔赫」导弹轰美军基地 ︱不断更新
即时国际
1小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
5小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
12小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
1小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
10小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
4小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
10小时前
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
两岸热话
6小时前