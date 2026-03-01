中国电动车2月交付量零跑录2.8万辆称冠 比亚迪销量跌四成
中国电动车企公布2月数据，零跑（9863）按年增11%至28,067辆；小米（1810）汽车交付量按月减少48%。由于受新春假期、行业淡季与新能源购置税恢复征收等多重因素影响，车市整体呈现按月普遍下降。
零跑交付量按年增11%
零跑表示，上月交付量达28,067辆，按年增11%，按月则下跌12.5%。
小米按月减五成
小米汽车2月交付量则录得逾2万辆，按年持平，按月则大减49%。小米指，正在为新一代SU7大规模量产做准备。
理想2月交2.6万辆
理想汽车（2015）公布，2月交付26,421辆，按年微增0.6%，按月减少4.5%；历史累计交付量为159.4万辆。该车企计划于第2季度推出全新一代理想L9。
蔚来按年增逾五成
蔚来（9866）表示，上月交付量20,797辆，按年大增57.6%，其中1.51万辆为高端智能电动汽车；按月交付则下滑25.3%。
小鹏汽车交付按年按月均降
小鹏汽车（9868）上月交付15,256辆，按年急跌50%，按月亦减少23.8%。
吉利新能源车销量比重达57%
吉利（175）2月新能源汽车销量11.75万辆，按年增19%，占整体销量达57%。吉利2月总销量为20.6万辆，增长1%。
比亚迪2月交付量19万辆
比亚迪（1211）2月新能源车销量19万辆，按年大跌41%，今年首两个月累计销量40万辆，按年减少35.8%。
