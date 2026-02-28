伊朗局势︱美以空袭伊朗 比特币急挫6% OPEC+研更大幅度增产
更新时间：16:37 2026-02-28 HKT
发布时间：14:52 2026-02-28 HKT
据报以色列对伊朗发动袭击，比特币急挫逾6%，最新报63661美元。以太币跌逾8.5%，至1861美元。
另外彭博引述消息指，在以色列对伊朗目标发动空袭后，OPEC+将在周日关键成员会议上考虑更大幅度的增产。
由沙地阿拉伯和俄罗斯领导的OPEC+原本预计在三个月的冻结产量后，从四月开始恢复温和的增产，几位代表本周较早时表示。在去年第四季度，他们曾以每日13.7万桶的幅度逐月增加产量。
新华社报道，德黑兰市中心传出爆炸声，据报伊朗最高领袖办公室附近遭袭；以色列国防部长称，以色列已对伊朗发动袭击，并宣布全国进入紧急状态。
在袭击发生前，黄金、白银、原油周五已率先上升，金价升近1.8%，收报每盎司5280美元，白银升逾6%至接近93.78美元。纽约期油升2.78%至每桶67美元；伦敦期油升2.87%至72.87美元。
