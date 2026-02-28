OpenAI完成1100亿美元融资 亚马逊承诺出资500亿美元

OpenAI宣布完成规模高达1100亿美元的融资，使其估值达到7,300美元。亚马逊在这轮融资中投入了500亿美元，是这间电商巨头至今对任何公司投入的最大金额。OpenAI表示，亚马逊将先承诺150亿美元，随后在达成某些条件后再投入350亿美元。

额外投资取决于OpenAI上市

彭博引述知情人士报道，亚马逊的额外投资取决于OpenAI是否推进上市，或实现「通用人工智慧」（AGI）的进程。亚马逊表示，如果OpenAI上市，它必须承诺剩余的投资。

软银英伟达各投资300亿美元

据OpenAI公布，软银集团及英伟达各自投资了300亿美元。不过该公司新的7,300亿美元估值未包括这笔融资。在融资完成后，其估值更达到8,400亿美元。

知情人士又透露，OpenAI预计随著融资进展，还将从创投公司和主权基金筹集大约100亿美元。该人士表示，计划在3月底前完成这轮融资。

另外，来自亚马逊的大额投资也加深了其与OpenAI的关系。根据协议，OpenAI将使用亚马逊自研的AI晶片「Trainium」，并与亚马逊的工程团队共同开发定制模型。OpenAI还将在未来八年内额外在亚马逊云端服务（AWS）上花费1,000亿美元。两家公司在去年 11 月宣布了一项协议，OpenAI将在七年内使用约380亿美元的AWS服务。

OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）周五向CNBC表示，亚马逊能在市场需求和机会方面为公司带来很多助力。亚马逊行政总裁贾西（Andy Jassy）则说，这笔交易「将在长期内为亚马逊带来良好的回报」。至于英伟达则在声明中表示，OpenAI计划部署5吉瓦的Nvidia Vera Rubin 硬体，用于训练和运行其模型。

微软：与OpenAI合作不变

微软是OpenAI之前最大的支持者之一、曾经的独家基础设施合作伙伴，该公司表示其与OpenAI的关系依然稳固。两家公司在周五的联合声明中表示：「今天的公告不会以任何方式改变微软与OpenAI的合作条款。」

