Perplexity深度整合至三星手机 一键启动AI助手 首获系统层级存取权限

商业创科
更新时间：11:05 2026-02-27 HKT
发布时间：11:05 2026-02-27 HKT

AI初创企业Perplexity宣布，已与三星最新Galaxy S26手机达成深度合作。用户只需说出「Hey Plex」或长按侧面按钮，即可启动Perplexity助手。同时，Perplexity应用程式预装于每一台S26手机，无需下载或额外设定。

此次亦为三星首次将系统层级的存取权限，开放给非三星自身或Google开发的应用程式。因此，Perplexity获准在系统层面运行，拥有读取及写入三星原生应用程式，例如Notes、Calendar、Gallery等的权限。用户可以直接透过对话查询资料、将答案储存至Samsung Notes，甚至设定日历行程。

Perplexity成三星Bixby背后引擎

此外，三星Bixby将在后端采用Perplexity的API进行实时搜寻及推理，结合即时网路搜寻与大型语言模型推理能力，使Bixby能提供具来源依据及最新的答案。

同时，三星浏览器亦将整合Perplexity的API，引入类似其AI浏览器Comet的代理功能，并容许用户将Perplexity设为预设搜寻引擎。

