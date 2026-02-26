Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和巴拿马码头被强行接管 董事会表明「强烈反对」 预告将启动国际法律程序

更新时间：23:04 2026-02-26 HKT
发布时间：23:04 2026-02-26 HKT

长和（001）就巴拿马运河码头事件晚上发出通告，表示随著巴拿马政府代表强行进入及接管码头，长和旗下巴拿马港口公司（PPC）的特许经营权，已在本月23日被视为终止。不过，PPC已取得意见，指巴拿马法院的裁决、行政法令以及巴拿马政府的行动，与相关法律框架以及批准该特许经营合约之法律并不一致。

长和强调，公司董事会对该裁决、该行政法令及巴拿马之相应行动表示强烈反对，集团继续联同其法律顾问，保留集团一切权利，并拟采取一切妥善可行之法律方案以保卫集团权益，包括就该事宜诉诸进一步国内及国际法律程序。

通告指出，巴拿马政府宪报于本月23日，刊登了当地最高法院在今年1月29日作出的裁决以及一项行政法令，该行政法令要求巴拿马政府占用PPC之所有动产。

巴拿马政府代表强行进入由PPC于巴尔博亚港及克里斯托瓦尔港所营运之码头，并且强行接管码头之行政及营运控制权。据长和理解，特许经营权已于本月23日起被视为终止，而PPC已于同日终止在两个港口之码头的一切运作。

