Sandisk与SK海力士合作 启动「HBF标准化」 相关ETF急升14%

全球记忆体供应紧张，相关股份动向越趋备受关注。美国记忆体大厂Sandisk（SNDK）与SK海力士周三（25日）在美联合举办「HBF规格标准化联盟启动会」，正式发布面向AI推理时代的下一代储存技术HBF（High Bandwidth Flash）的全球标准化战略。业界普遍预测，以HBF为关键零组件的整合式记忆体解决方案需求，将在2030年迎来全面扩张。

受消息影响，在港上市的南方两倍做多海力士（7709）收市急升逾14%，而Sandisk美股在券商夜盘亦升约4%。

海力士：强化AI晶片市场地位

据《韩联社》报道，SK海力士今日（26日）表示，已与Sandisk开始合作将下一代储存技术HBF标准化，以强化其在AI晶片市场的地位。报道提到，目前AI行业已迈向以实际服务应用为导向的推理阶段，随着用户量激增，快速且高效的储存系统已成为必要条件，但仅依靠传统储存架构，难以在推理阶段兼顾海量资料处理与高能效的需求。

HBF作为高频宽记忆体（HBM）和固态硬碟之间的新型储存阶层，有望弥补HBM高效能与固态硬碟大容量特性之间差距，并满足AI推理场景对容量扩展性与能源效率的双重需求。

HBF落地节奏较预期提早

另一方面，被称为「HBM之父」的韩国科学技术院教授Kim Joungho近期表示，HBF的落地节奏较此前预期明显提前，三星电子与Sandisk计划于2027年底至2028年初将HBF集成至英伟达（Nvidia）、AMD及谷歌的产品中，长期来看其市场规模有望于2038年前后超越HBM。

