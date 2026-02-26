Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腾讯据报入股游戏开发商Hungry Studio 代表作《Block Blast!》月活用户逾3亿

商业创科
更新时间：15:42 2026-02-26 HKT
发布时间：15:42 2026-02-26 HKT

彭博引述知情人士报道，腾讯（700）正洽谈收购游戏开发商Hungry Studio的小部分股权。Hungry Studio为热门游戏《Block Blast!》的开发商。

腾讯最新报513元，跌1.8%。

消息人士表示，经过数月的讨论后，这笔投资可能很快落实，但目前洽谈仍在进行中。

Hungry Studio 成立于2021年，专注于开发与发行「休闲游戏」，代表作《Block Blast!》截至2025年底，月活跃玩家超过3亿，日活跃用户达7,000万。

腾讯投资了多家游戏工作室，包括《英雄联盟》开发商 Riot Games、《 Baldur’s Gate 3》与《Dark Souls》的创作者，以及从 Ubisoft 娱乐公司分拆出来的 Vantage Studios，该工作室负责《刺客教条》、《Far Cry》及《虹彩六号》等系列。


 

