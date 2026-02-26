香港稳定币牌照「开闸」在即：谁能入围首批名单？| Hashkey 研究院

香港稳定币监管迎来历史性时刻，首批持牌发行人牌照发放进入倒数计时，这将成为香港 Web3 生态建设的重要里程碑。

从2022年启动监管咨询、2024年推出沙盒测试，到2025年5月《稳定币条例草案》高票通过、同年8月条例正式生效，香港以审慎、透明、渐进的节奏推进稳定币监管落地，行业迈入合规时代。

2025年8至9月，香港金融管理局正式开放首批稳定币牌照申请通道。截至目前，金管局共收到36家机构递交申请，涵盖银行、持牌支付机构、科技企业及虚拟资产服务商等多元主体。

这场筹备已久的监管布局即将收官。金管局主席余伟文表示将争取在2026年3月发出首批稳定币牌照，并强调首批稳定币牌照的数量「一定不多」，发牌「以安稳为目标」。

在高门槛、低名额、严监管的格局下，香港稳定币赛道正迎来最严苛的筛选。究竟哪些机构能突出重围，拿下首批入场券？

一、谁在聚光灯下？

出于审慎监管考量，香港金管局虽未公开36家申请者的完整名单，但在市场和业内眼中，申请机构的头部格局已然清晰：曾参与金管局稳定币监管沙盒测试的机构，是首批牌照最有力的争夺者。

2024年7月18日，金管局公布首批稳定币发行人沙盒参与者名单，这批机构已在监管可控环境下完成合规测试、技术验证与流程磨合，不仅直接占据先发优势，还代表了监管层对发行人资质的隐性期待。

以下为已公开披露的三家沙盒参与机构，凭借差异化的背景与优势形成头部竞争格局（按英文名称字母排序）：

机构名称 背景 核心优势 Anchorpoint Financial Limited 由渣打银行（香港）、安拟集团 (Animoca Brands) 及香港电讯（HKT）共同成立的合资公司，2025 年 1 月注册。 依托发钞行的银行级风控与法币通道、Web3 生态技术支撑及本土支付场景覆盖，在资质、合规、技术与落地场景上形成综合竞争力。 京东币链科技有限公司 京东集团旗下区块链子公司，已与小米天星银行展开稳定币相关合作。 适配电商与供应链金融的高频交易场景，拥有成熟的企业端与零售端流量基础。其区块链技术已在物流追溯中验证，商业落地路径最为清晰。 圆币创新科技有限公司 由前香港金管局总裁陈德霖发起创立，持有香港 SVF（储值支付）及 TCSP（信托服务）牌照。 核心团队熟悉香港监管逻辑，主攻 B2B 跨境贸易与企业电子钱包，依托现有牌照构建合规闭环，聚焦解决传统金融在跨境支付中的痛点。

除上述机构外，市场亦传出科技巨头、能源领域国企及多家中资、外资银行的入局动向。此次香港稳定币牌照的申请已远超币圈范畴，跨行业的积极参与，既体现了各界对香港稳定币监管框架的高度认可，更揭示了一个关键趋势：各行各业都试图在支付变革的前夜，抢下一张通往未来的船票。

在如此多元的参与者中，监管将以何种标准择优放行，成为下一阶段最大的看点。

二、谁能夺得头筹？

结合监管沙盒表现、机构背景与业务能力，市场普遍将潜在竞争者划分为三大阵营。这不仅是机构实力的比拼，更是不同商业基因与监管需求的对撞，对应著香港稳定币未来不同的发展路径。

1. 第一阵营：银行系与传统金融巨头

代表机构：渣打牵头的 Anchorpoint 等

在金管局「以安稳为目标」的发牌逻辑下，银行系与传统金融选手拥有天然优势。它们具备成熟的风险管理体系、完善的反洗钱机制以及雄厚资本储备，最容易获得监管信任。

银行系的竞争壁垒不仅在于品牌信用，更在于其能够直接对接香港银行体系的结算网络。若渣打等银行系机构获得牌照，其发行的稳定币将成为最接近「数字港元」的商业信用货币，能快速在机构间清算场景落地。

2. 第二阵营：互联网与支付大厂

代表机构：京东币链科技等

这一阵营的核心竞争力在于应用场景的深度与广度。稳定币要摆脱单一的虚拟资产交易工具属性，必须在实体经济中找到真实的支付落点。互联网与跨境支付机构凭借场景与技术双重优势，成为争夺首批牌照的第二大热门力量。

相比传统金融机构，科技大厂拥有场景与技术双重优势。它们掌握著成熟的跨境电商供应链与全球零售支付网络，能够迅速将稳定币嵌入跨境贸易、物流融资及中小企资金周转等高频业务中。这种「技术 + 场景」的组合，不仅能大幅降低跨境支付成本，更是稳定币真正服务实体经济的最佳路径。

3. 第三阵营：Web3 原生企业与资管先锋

代表机构：圆币科技等

圆币科技由 HashKey Group、众安数字资产集团等原始股东联合投资成立，展现了本土 Web3 企业的核心力量。这类合规 Web3 机构代表著香港数字金融的创新方向，兼具合规与技术的双重优势，起到了连接传统金融与数字资产的桥梁作用。

它们既具备深厚的监管理解力，又拥有原生加密技术的灵活性。透过利用区块链的可编程性，Web3 合规机构能精准切入传统金融服务覆盖不足的服务缺口，形成差异化竞争优势，契合香港数字资产生态创新的发展需求。

三大阵营各有所长，但面对严苛的监管，没有任何一家机构拥有绝对优势。香港金管局已明确表态，为保障金融体系的安稳，仅向满足要求的运营者发放牌照。

根据监管指引，以下四大核心要素将直接决定牌照的发放：

1. 实收资本与财务的稳健性：申请人须为香港注册公司，实缴资本需达到 2500 万港元或流通面值的 1%（取高者），考验申请机构长期营运与抗风险能力。

2. 储备资产的透明度与流动性：明确拒绝演算法稳定币，要求全额法币储备。储备资产必须以高流动性资产为主，同时必须实现资产隔离、独立审计、每日公开储备证明，确保每一枚代币背后都有真金白银支撑。

3. 应用场景的真实性：这是金管局发牌的「加分项」。监管机构表示看重服务实体经济的方案，而非仅仅用于加密货币交易的投机工具。谁能做好稳定币落地，谁的赢面就更大。

4. 风控与反洗钱体系建设：需建立符合香港洗钱防范和打击恐怖融资要求的客户审查、交易监控与反欺诈机制，并证明其在极端市场波动下的业务连续性。

三大阵营、多重标准，首批持牌机构即将浮出水面。而更值得关注的是：首批持牌稳定币的落地将如何重塑香港金融市场格局？

三、持牌稳定币将如何改变香港金融格局？

随著首批持牌稳定币名单即将公布，香港金融市场的版图将迎来颠覆性重塑，不仅让香港成为亚太区合规稳定币核心枢纽，更推动整个区域的数字金融生态向规范化、多元化升级。

1. 打破亚洲市场空白，挑战美元稳定币垄断格局

长期以来，全球稳定币市场由美元挂钩的 USDT 和 USDC 垄断。香港合规港元稳定币的推出，将填补亚洲地区法币计价数字资产的空白。

尽管短期内难以撼动美元稳定币的统治地位，但凭借强监管背书的信用优势、与香港本地及大湾区实体经济的深度绑定，港元稳定币有望在亚洲市场开辟全新的法币稳定币赛道，为区域贸易与跨境支付提供更贴合本土需求的数字价值载体。

2. 金融基础设施的代币化升级

持牌稳定币将不再是孤立的资产，而是成为香港 Web3 金融基础设施的重要组成部分。未来，稳定币将与代币化存款、央行数字货币项目（如 mBridge）等实现无缝联动，大幅提升资金的流转效率。

更具前瞻性的是，随著以 HashKey Group 为代表的行业头部机构在交易所、资产管理及底层技术上的全生态布局，持牌稳定币将能直接嵌入到虚拟资产现货交易、Web3 支付网关以及 RWA 代币化的基础架构中。这种「合规资产 + 合规平台」的双轮驱动，正是香港区别于其他离岸市场的核心竞争力。

3. 行业加速整合、走向合规化

随著监管落地，未能获得牌照的机构或将逐步退场，或转型为持牌机构的代销合作方。行业资源将向具备合规能力、资金实力与生态布局的头部机构集中。未来竞争将从大幅的规模扩张，转向生态多样性与合规成本的综合比拼。

结语

发牌并非终点，而是持续监管的起点。对于获牌机构而言，牌照仅是市场入场资格，其后续发展仍需坚守合规底线，透过应用场景落地建立市场信任，最终实现可持续盈利。同时，持牌机构需定期披露储备资产证明、接受独立审计与监管检查，每一枚稳定币的流转运作都将被置于严格监管之下。

本质上，首批持牌稳定币机构是香港监管层认证的行业最高合规标准。这批机构的发展走向，不仅决定著香港稳定币赛道的未来发展格局，更将影响香港作为全球数字资产中心的未来高度。而香港稳定币监管的落地与行业发展，也将为亚太地区数字金融的合规化发展提供重要参考。

HashKey高级研究员

李强

