都市丽人指线上渠道转型有突破 今年GMV目标70亿

更新时间：17:14 2026-02-25 HKT
发布时间：17:14 2026-02-25 HKT

经营内地内衣品牌的都市丽人（2298）首席财务官兼秘书蔡玮轩表示，公司凭借多品牌布局及线上渠道战略转型实现突破，2025年线上GMV（商品交易总额）已突破40亿元（人民币，下同），料2026年线上GMV可冲刺70亿元的目标。

目标线上GMV达70亿元

蔡玮轩又指，2025上半年直播GMV超4.36亿元，按年增长近5倍，上半年云零售增长近四成，计划2026年进一步加大直播布局，与头部达人合作，目标实现线上GMV达70亿元，同时力争进入天猫、抖音等平台相关类目销售前五。

将维持门店数量大致稳定

线下渠道方面，蔡玮轩表示，都市丽人品牌将调整发展策略，现时在国内门店约4000间，将由「增门店数量」转向「提单店质量」，未来两三年将维持门店数量基本稳定。他又指，子品牌纯棉居物约150间，以家居生活定位，目前主要布局于广东、江苏等6省，未来将继续在购物中心扩充门店数量。

已落地布局胡志明市

对于价格战，蔡玮轩直言，「不断打仗边有钱赚」，认为海外市场竞争压力较小，公司已进行出海布局，以越南胡志明市为东南亚试点市，已落地两间加盟门店，纯棉居物及都市丽人各一间，后续或进一步拓展马来西亚、菲律宾等东南亚市场，均采用加盟店模式。

