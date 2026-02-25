Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱订立数字资产交易及托管等发牌制度 拟实施加密资产申报框架

商业创科
更新时间：12:15 2026-02-25 HKT
发布时间：12:08 2026-02-25 HKT

新一期《财政预算案》指出，政府年内会提交条例草案，就数字资产交易及托管等服务提供者订立发牌制度；同时，香港已实施法币稳定币发行人发牌制度，将在下月发出首批牌照，政府及金融监管机构会继续促进持牌发行人在合规和风险可控的情况下，探索更多应用场景。

推动不记名债券电子化

财政司司长陈茂波表示，为配合债券市场应用代币化技术，政府将提供指引，厘清债权证持有人登记册可用分布式分类帐备存，并探讨以电子形式签署发行文件，以及推动不记名债券电子化。

加密资产申报框架方面，政府将修订《税务条例》，在未来两年分别实施经济合作及发展组织的加密资产申报框架及新修订的共同汇报标准，配合国际间加强税务透明度及打击跨境逃税的工作，并在上半年提交条例修订草案。

EnsembleTX支持全天候结算

此外，金管局去年11月启动Ensemble项目的试行阶段（EnsembleTX），让业界参与者在可控环境试用代币化存款与数字资产进行真实交易；并将持续优化系统，支持全天候结算及落实本地标准，以加强香港与其他市场的互通性。

至于金管局的商业数据通去年推出Cargox项目，旨在善用货运物流和贸易数据，优化贸易融资的数码生态圈。政府正积极跟进Cargox专家小组的建议，推动香港成为全球领先的贸易融资中心和供应链枢纽。

将继续定期发行代币化债券

陈茂波表示，为推动债券市场创新，政府去年第四季第三度发行代币化债券，总额达100亿元，规模为当时全球之冠，并引入代币化央行货币交收选项，为未来融入其他形式的数码货币奠定基础。政府将继续定期发行代币化债券，金管局亦会通过「数码债券资助计划」鼓励更多数码债券在港发行。

