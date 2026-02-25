财政预算案2026︱优化税制吸引家办和基金落户 力争房托基金纳入互联互通

财政司司长陈茂波公布《财政预算案2026》表示，在港设立的单一家族办公室现已超过3,300间，将优化税制以进一步吸引家族办公室和基金落户，包括扩阔「基金」定义以涵盖特定的单一投资者基金，将数字资产、贵金属及特定大宗商品等列为可获税务宽减的合资格投资，于上半年提交条例修订草案，并计划在2025/26课税年度起生效。

财政预算案2026︱港投助构建创科生态圈 投资逾190项目 20企拟今年上市

拟宽免房托转让非住宅物业印花税

他指出，政府及证监会会继续推动房托基金市场发展，除了争取尽快落实将房托基金纳入互联互通外，将于年内提交条例修订草案，便利房托基金进行私有化或重组。政府亦将为准备上市的房托基金宽免转让非住宅物业印花税，预计明年上半年提交条例修订草案。

此外，港交所的综合基金平台将于年内扩展功能至涵盖支付和结算等基金销售流程，以提升市场效率和降低交易成本。

相关文章：财政预算案2026︱订立数字资产交易及托管等发牌制度 拟实施加密资产申报框架

锐意提升企业财资中心功能

拓展新兴领域方面，政府锐意提升香港作为企业财资中心主要基地的功能，全面增强「引进来、走出去」平台的吸引力，将在年中公布一系列优化措施，包括为企业的财资中心及其关联公司提供额外税务优惠和弹性、增设预审机制等。

随着公司迁册制度去年生效，公司注册处至今已批准22宗个案，并正处理约20宗申请，将加强对外宣传吸引更多企业落户香港。

另外，为优化营商环境及方便企业进行内部重组，建议放宽集团内部资产转让的印花税宽免准则，以扩大合资格的关联法人团体范围，将于年内提交条例修订草案，有关建议适用于即日起签订的文书。

相关文章：财政预算案2026︱人民币柜台纳港股通 房托基金纳入互联互通 吸引高质发行人增发人币债

续举办金融盛事 加强金融赋能产业发展

另外，陈茂波提到，亚洲基础设施投资银行去年底宣布计划在港设立办事处，政府正积极配合及提供所需支持。本港今年将首次承办亚太区经济合作组织财政部长会议，并会继续举办各项金融盛事，包括国际金融领袖投资峰会、裕泽香江高峰论坛，以及香港金融科技周联乘StartmeupHK创业节的活动。亚洲金融论坛明年将迈进二十周年，政府会加强金融赋能产业发展（「金融+」）的内容。

