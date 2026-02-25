Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱适时注资港投公司 政府消息：目前土地基金规模约2500亿

商业创科
更新时间：15:10 2026-02-25 HKT
发布时间：11:45 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波今日（25日）公布《财政预算案2026》时提到，成立港投公司既为财政储备争取中长期投资回报，亦可牵引更多前沿科企及耐心资本汇聚香港，促进「政、产、学、研、投」跨界别深度合作，加速构建香港创新科技生态圈和重点策略产业链的发展，提升竞争力和促进经济多元发展。此外，预算案指政府透过土地基金向港投公司注资的620亿元起始资金，已大致作出分配，将适时注资。政府消息人士指，目前土地基金规模约2500亿元，在港投公司以外，未有其他大规模投资，但注资的金额及时间尚未决定。

引导资金投向本港商业物业

对于预算案因应本港写字楼空置率高，港投公司将引导区域或国际资金投向本港商业物业，政府消息人士表示，港投公司的工作向来是吸引企业落户香港，推动这些被投公司使用本港写字楼属顺理成章做法。

投资逾190项目 20企拟今年上市

另一方面，陈茂波提到，港投公司全面营运至今，累计投资超过190个项目，主要包括硬科技、生命科技、新能源及绿色科技等范畴，其中10间企业已在港上市，另有超过20间正筹备今年上市。港投公司每1元的投资成功带动超过8元的长期资本跟投，高效汇聚国际市场的耐心资本力量，合力推动前沿科技加速发展和应用创新。

团结香港基金建议港投设母基金

团结香港基金副研究总监郭凯杰表示，乐见政府考虑对港投公司注资。并建议港投公司可设立母基金，从而更有效地发挥资本引导作用，以吸引更多私营资本投资本地初创企业。他建议，母基金应以有限合伙人身份出资，由私营创投公司负责日常管理和投资；并合理设定具吸引力的利润让渡机制，如考虑容许私营创投基金在一定年限（如5年）内，以原本价格加利息的方式回购母基金在子基金中的股份。

 

