美国战争部下最后通牒 威胁终止Anthropic军方合同 另Anthropic放宽核心安全政策

据报美国战争部要求Anthropic在周五前遵守五角大楼关于使用其人工智能(AI)模型的要求，否则该公司的合同将被取消。另外，Anthropic将放宽其核心安全政策，以保持竞争力。

促与军方合作表现更大灵活性

《华尔街日报》引述知情人士报道，美国战争部长赫格塞思（Pete Hegseth）周二在五角大楼举行的一场会议上，向Anthropic发出最后通牒，该会议以僵局告终。赫格塞思说，如果Anthropic在与军方合作方面不表现出更大的灵活性，他还可以将该公司列为供应链风险企业——此举通常只针对与外国对手有关联的海外公司，或者援引《国防生产法》(Defense Production Act)，以基本上迫使该公司与五角大楼更紧密地合作。

军方合作企业或不得使用Claude

报道引述专家意见指，以上两种做法近乎史无前例，因为将一家公司指定为供应链风险企业意味著，与五角大楼合作的企业将必须证明，他们在与军方合作的任何工作中都不使用Anthropic的Claude模型，这可能会影响到一大批公司，包括科技行业的许多公司。《国防生产法》通常用于在国家紧急状态期间控制能源和医疗健康等关键行业。

Anthropic不允许其模型被用于大规模国内监控或自主武器。赫格塞斯正极力敦促Anthropic允许军方在所有合法应用场景中使用其AI模型，而Anthropic一直抵制此举。

放宽核心安全政策以保持竞争力

另一方面，Anthropic为了保持相对于其他AI实验室的竞争力，将放宽其核心安全政策。Anthropic先前的做法是，如果其模型可被归类为危险，就会暂停开发工作，但该公司现在表示，如果竞争对手发布了可相媲美或更优越的模型，它将停止这种做法。

该公司表示，此次安全政策的改变是基于AI的发展速度和美国联邦AI法规的缺乏而作出的一项更新。

Anthropic正面临来自OpenAI、xAI及Google等对手的激烈竞争。公司发言人表示，今次改变旨在帮助该公司在不均衡的政策背景下与几家竞争对手竞争，这种背景把对安全保障措施做出自行判断的责任推给了企业，又表示这项安全承诺与同五角大楼的谈判无关。

展现与软件公司合作讯号 相关股回稳

另外，Anthropic为其Claude Cowork代理推出全新AI工具，可实现人力资源、投资银行和设计等领域工作的自动化。这些工具与金融数据提供商FactSet Research Systems合作开发。据报Anthropic在最新简报会上传递「合作而不是取代」的讯号，令美股软件板块回稳。Vital Knowledge的Adam Crisafulli在报告中指，Anthropic对合作的重视缓解了市场的担忧，因为它强调了Claude如何整合进而非取代现有系统。「Anthropic传递的『我们是来帮忙而不是伤人』的讯息帮助激发了软件板块相当健康的反弹」。