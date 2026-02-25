Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Now TV及ViuTV夺FIFA世界杯2026独家播映权

商业创科
更新时间：10:49 2026-02-25 HKT
发布时间：10:49 2026-02-25 HKT

香港电讯（6823）及电讯盈科（008）宣布，Now TV及ViuTV宣布夺得FIFA世界杯2026的独家播映权，其中Now TV将透过收费平台直播全部104场赛事，并提供4K解像度直播选择，为Now TV自2018年以来连续三届成为世界杯香港区独家转播机构，ViuTV则会免费播放精选赛事，包括揭幕战及决赛。

今届将上演104场赛事

公司指出，FIFA世界杯2026将于6月12日（香港时间）在墨西哥城阿兹特克体育场揭幕，由主办国墨西哥迎战南非，总决赛则会于7月20日上演。今届赛事将采用全新赛制，共有48支球队，分为12个小组角逐，并新增32强淘汰赛阶段，合共上演破纪录的104场赛事，较以往的64场大幅增加，成为史上规模最大的世界杯。 

公司又指，即日起至4月24日，指定Now TV、csl、1O1O、网上行、HKT 家居电话及Club Sim客户可以380元订购「FIFA世界杯2026赛事通行证」，收看全部104场赛事。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
突发
1小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026．直播︱推进人民币国际化 定期发行不同年期人民币债券 积极研究加快落实在港推出国债期货
政情
35分钟前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
3小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
17小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
18小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
21小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
23小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
18小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT