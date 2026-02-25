Now TV及ViuTV夺FIFA世界杯2026独家播映权

香港电讯（6823）及电讯盈科（008）宣布，Now TV及ViuTV宣布夺得FIFA世界杯2026的独家播映权，其中Now TV将透过收费平台直播全部104场赛事，并提供4K解像度直播选择，为Now TV自2018年以来连续三届成为世界杯香港区独家转播机构，ViuTV则会免费播放精选赛事，包括揭幕战及决赛。

今届将上演104场赛事

公司指出，FIFA世界杯2026将于6月12日（香港时间）在墨西哥城阿兹特克体育场揭幕，由主办国墨西哥迎战南非，总决赛则会于7月20日上演。今届赛事将采用全新赛制，共有48支球队，分为12个小组角逐，并新增32强淘汰赛阶段，合共上演破纪录的104场赛事，较以往的64场大幅增加，成为史上规模最大的世界杯。

公司又指，即日起至4月24日，指定Now TV、csl、1O1O、网上行、HKT 家居电话及Club Sim客户可以380元订购「FIFA世界杯2026赛事通行证」，收看全部104场赛事。